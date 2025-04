Plus de 4.557 milliards de dôngs alloués pour éliminer les logements précaires

Le gouvernement a alloué plus de 4.550 milliards de dôngs à l'élimination des logements temporaires et insalubres pour les ménages à faibles revenus dans tout le pays, a annoncé le 30 mars le ministère des Affaires ethniques et religieuses.