La police et l'armée vietnamiennes envoient des secours après le séisme au Myanmar

Face à l'urgence humanitaire au Myanmar après le séisme, le ministère de la Police et le ministère de la Défense du Vietnam ont rapidement dépêché une délégation de secours. La compagnie aérienne Vietjet a mobilisé deux avions, un A330 et un A321, pour transporter cette mission spéciale composée des forces de ces ministères vers le Myanmar.

Vietjet s'est employé à préparer les aspects techniques et les autorisations de vol afin de garantir un départ rapide des appareils. Dans l'après-midi du 30 mars, deux vols, VJ2875 et VJ2877, ont décollé de l'aéroport de Nội Bài (Hanoï) avec à leur bord 106 secouristes des forces armées, des chiens de sauvetage et plus de 60 tonnes de matériel humanitaire, incluant des équipements médicaux et des denrées alimentaires, à destination de Yangon.

Photo: Vietjet/CVN

Le directeur général de Vietjet, Dinh Viêt Phuong, a déclaré : "Toujours prêt pour les vols spéciaux, Vietjet a rapidement mené à bien les préparatifs et accompli avec succès deux vols transportant les forces de secours d'urgence du ministère de la Police et du ministère de la Défense vers le Myanmar, afin de soutenir efficacement les opérations de sauvetage des victimes du séisme".

À l'aéroport de Yangon, après l'atterrissage des avions, les secouristes des forces armées, accompagnés du personnel de Vietjet, ont immédiatement pris en charge le déchargement et le transport des fournitures vers les zones sinistrées. Policiers et soldats participent activement aux recherches des personnes disparues, aux soins médicaux et à la gestion des conséquences du séisme.

Le tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé le Myanmar le 28 mars a causé de lourdes pertes humaines et matérielles : plus de 1.600 morts, près de 3.500 blessés et des centaines de disparus. Les violentes secousses ont détruit de nombreuses habitations, provoqué l'effondrement de ponts et endommagé les infrastructures routières. La Thaïlande et le Vietnam ont également ressenti les secousses.

Vietjet possède une solide expérience en matière de vols humanitaires, incarnant l'esprit de solidarité et de compassion - "relier les cœurs" - à l'échelle nationale et internationale. La compagnie a déjà transporté des secours et des équipes de sauvetage lors de catastrophes, notamment le séisme et le tsunami en Indonésie en 2018, le super-typhon Haiyan aux Philippines en 2013... Elle a également assuré le transport de médecins, policiers et militaires mobilisés dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. L'engagement social et humanitaire est au cœur de la culture d'entreprise de Vietjet.

Minh Thu/CVN