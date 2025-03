Séisme : messages de sympathie du Vietnam au Myanmar at à la Thaïlande

À la nouvelle d'un puisant séisme qui s'est produit vendredi 28 mars en Thaïlande et au Myanmar, causant de lourdes pertes humaines et matérielles, le président vietnamien Luong Cuong, a envoyé un message de sympathie au roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont fait de même respectivement auprès de la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra et du président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Wan Muhamad Noor Matha.

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE), Bùi Thanh Son, a également adressé des messages de sympathie au ministre thaïlandais des AE, Maris Sangiampongsa, et à son homologue birman U Than Swe.

VNA/CVN