Santé

Hô Chi Minh-Ville : Cinq décennies d’engagement pour une santé publique durable

>> L’OMS et de l’UNICEF louent le Vietnam pour la prévention de la rougeole

>> Un projet novateur pour renforcer la prise en charge de la santé mentale au Vietnam

Grâce à des stratégies de prévention efficaces, au renforcement des infrastructures et à une mobilisation continue des ressources humaines et financières, Hô Chi Minh-Ville a réussi à éradiquer plusieurs maladies infectieuses et à maîtriser de grands défis sanitaires, notamment le VIH/sida et la malnutrition.

Forte de cette expérience, elle s’engage aujourd’hui dans une nouvelle ère de développement, intégrant innovation technologique, médecine préventive et coopération internationale pour consolider son rôle de pôle régional de santé en Asie du Sud-Est.

Après la réunification du pays, dans un contexte marqué par les séquelles de la guerre, Hô Chi Minh-Ville a adopté de nombreuses mesures innovantes pour améliorer la santé de la population. Ces efforts ont contribué à surmonter la période de reconstruction nationale, alors que les équipements médicaux, les fournitures sanitaires et les stocks de médicaments s’épuisaient progressivement.

Avec le principe d’une médecine "proche des citoyens, au service des citoyens" et selon l’approche "Prévenir avant tout, soigner avec efficacité", des postes d’hygiène et de prévention sanitaire ont été établis à travers la ville, accompagnés d’équipes sanitaires dans les districts ainsi que de centres de santé locaux. Ces structures ont joué un rôle central dans la mise en œuvre des campagnes de santé publique, notamment le mouvement "cinq mesures décisives" et le programme "trois infrastructures sanitaires".

Par la suite, le programme des 10 actions clés pour les soins de santé primaires a été déployé dans les centres médicaux, contribuant à la réduction et à la maîtrise des maladies telles que paludisme, choléra, peste, typhoïde et dengue. En parallèle, une diminution significative du taux de malnutrition et de cécité a été enregistrée, tandis que l’intégration accrue des traitements traditionnels a permis de compenser la pénurie de médicaments post-libération.

Le Programme élargi de vaccination (PEV), lancé à titre expérimental en 1981 par le ministère de la Santé et généralisé à l’échelle nationale en 1986, a joué un rôle clé dans le contrôle des maladies infectieuses. Hô Chi Minh-Ville, comme le reste du pays, a réussi à éradiquer la poliomyélite en 2000 et à éliminer le tétanos néonatal en 2005. D’autres maladies évitables par la vaccination, comme la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et la rougeole, ont enregistré une forte baisse. Après près de 40 ans de mise en œuvre, le taux de vaccination complète des enfants de moins d’un an dans la ville dépasse 95%, assurant ainsi le maintien des acquis en matière d’éradication de la poliomyélite et du tétanos néonatal. De plus, des maladies graves telles que le paludisme (éliminé en 2020) et la lèpre (éliminée en 2023) ne constituent plus une menace pour la population.

Grâce à des campagnes de vaccination de grande envergure, le taux de couverture vaccinale des enfants de moins de cinq ans a atteint 98% en 2023.

Lutte contre le VIH/sida : une stratégie globale

Hô Chi Minh-Ville, la ville supportant la plus lourde charge liée au VIH/sida au Vietnam, a mis en place des stratégies globales et efficaces depuis l’identification du premier cas au Vietnam, découvert à Hô Chi Minh-Ville en 1990. Grâce à l’implication résolue de l’ensemble du système politique et au soutien technique et financier des organisations internationales, la propagation du VIH/sida a progressivement été maîtrisée, avec une diminution continue du nombre de nouvelles infections, des cas évoluant vers le sida et des décès liés au VIH. La ville vise à atteindre l’objectif "95-95-95" d’ici 2025 : 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique (actuellement 93,5%), 95% des personnes diagnostiquées bénéficient d’un traitement ARV (actuellement 92,8 %), et 95% des patients sous traitement ARV maintiennent une charge virale indétectable, réduisant ainsi le risque de transmission du VIH (actuellement 98 %).

L’objectif ultime reste l’élimination de l’épidémie d’ici 2030. Ces avancées doivent beaucoup à l’engagement discret mais essentiel des professionnels de santé travaillant à l’hôpital Nhân Ai (province de Binh Phuoc, Sud), spécialisé dans la prise en charge des patients en phase terminale du sida, ainsi qu’au centre de traitement de la lèpre de Bên San (province de Binh Duong, Sud), aujourd’hui devenu l’hôpital Bên San. Le soutien indéfectible des autorités locales des provinces voisines a également contribué de manière significative à ces succès.

La ville a également innové avec des centres de dépistage anonymes et gratuits, ainsi que des programmes de prévention ciblant les groupes à risque. Une application mobile a été lancée en 2023 pour faciliter l’accès aux tests de dépistage et à la distribution des traitements.

Un modèle de réactivité face aux épidémies

L’expérience accumulée dans la prévention et le contrôle des épidémies, en particulier depuis la pandémie de COVID-19, a conduit le secteur de la santé à soumettre une proposition à le Conseil populaire municipale, aboutissant à l’adoption d’un plan visant au renforcement de l’organisation et des capacités du Centre de contrôle et de prévention des maladies. Cette initiative repose sur le renforcement du réseau de surveillance épidémiologique à l’échelle municipale, assurant une liaison efficace entre les établissements de soins et les centres de santé locaux. L’objectif principal consiste à améliorer les capacités de veille, de prévision, de détection précoce et de contrôle des épidémies, évitant ainsi toute gestion réactive face aux menaces sanitaires. Un accent particulier est mis sur la coopération internationale pour améliorer la surveillance et les mécanismes d’alerte.

Des partenariats avec l'Unité de recherche clinique de l’Université d’Oxford – Royaume-Uni - OUCRU) et le CDC des États-Unis ont permis un appui technique et un transfert d’expertise au CDC de Hô chi Minh-Ville. Une preuve tangible de l’efficacité de ces mesures s’est manifestée à travers la réponse rapide et efficace de la ville face à l’épidémie de rougeole en 2024. Dès l’identification des premiers cas de rougeole après plus de trois ans d’absence à Hô Chi Minh-Ville, une enquête sérologique a été réalisée avec l’appui technique de l’OUCRU. Les résultats ont indiqué qu’à peine 86% des enfants âgés de neuf mois à moins de cinq ans disposaient d’une immunité contre la rougeole, un taux bien inférieur au seuil requis de 95%.

Associée à l’évaluation des risques réalisée à l’aide de l’outil de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette analyse a permis au Service municipal de la santé d’anticiper une résurgence de l’épidémie. Sur cette base, ledit Service a préconisé avec détermination au Conseil populaire municipale de déclarer officiellement l’épidémie de rougeole et de mettre en œuvre un plan d’action adapté. Grâce à cette approche proactive, la propagation du virus a été rapidement maîtrisée. À ce jour, une diminution des cas a été observée dans toutes les tranches d’âge, et la ville se fixe comme objectif d’éliminer complètement l’épidémie d’ici 2025.

Amélioration des services de santé de proximité

Diverses initiatives ont permis de renforcer et d’améliorer la qualité des services de santé de proximité. Le renforcement des infrastructures des postes de santé a été réalisé pour assurer une transition vers la médecine familiale. L’augmentation des effectifs s’est appuyée sur la Résolution n°01/2022/NQ-HĐND du 7 avril 2022 de du Conseil populaire municipal parallèlement à la mise en place d’un réseau de volontaires en santé communautaire dans le cadre du programme spécifique validé par la municipalité. Un appui technique renforcé a été mis en œuvre à travers l’intégration de la téléconsultation médicale (télémédecine) reliant les centres de santé aux hôpitaux spécialisés, ainsi que par l’installation de radiographie numérique intégrant l’intelligence artificielle (IA) au centre de santé de l’île de Thanh An, district de Cân Gio. L’amélioration de la gestion des médicaments s’est traduite par un passage du mode d’achat individuel à des appels d’offres groupés, garantissant ainsi un approvisionnement suffisant pour les structures locales. En parallèle, le programme WHO-PEN, visant à intégrer les soins essentiels aux maladies non transmissibles dans les services de santé primaires, a été mis en place avec le soutien technique de l’OMS.

De nombreux programmes de santé ont été mis en œuvre avec efficacité afin d’assurer une prise en charge médicale complète, de la période prénatale à la vieillesse. La mise en place de programmes dédiés aux soins maternels et infantiles, à la santé reproductive, à la médecine scolaire, aux bilans de santé pour les personnes âgées ainsi qu’aux initiatives pilotes en santé bucco-dentaire en milieu scolaire a permis d’améliorer l’accès aux soins pour l’ensemble de la population.

Depuis 2008, des interventions ciblées ont contribué à renforcer la santé démographique dès les premières années de vie. L’organisation de consultations prénuptiales, de dépistages prénatals et néonataux (avec un taux de dépistage dépassant 80% chaque année) a favorisé la prévention des anomalies congénitales et la réduction du handicap et des déficiences intellectuelles, contribuant ainsi à une meilleure santé.

Une approche intégrée pour toutes les tranches d'âge

Les soins destinés aux personnes âgées ont fait l’objet d’une attention accrue. Depuis 2024, le programme de bilans de santé gériatriques, unifié à l’échelle municipale sous le Plan n° 2762/KH-UBND, vise à dépister précocement les pathologies chroniques et à assurer un meilleur contrôle des maladies chroniques, réduisant ainsi les coûts médicaux. Grâce à cette initiative, une analyse approfondie du profil épidémiologique des seniors a permis d’ajuster les stratégies de soins et d’accompagnement adaptées aux besoins de cette population.

Outre la prise en charge physique, des actions dédiées à la santé mentale ont été mises en place, notamment après la pandémie de COVID-19. Le Plan n° 4295/KH-UBND du 6 septembre 2023 a introduit des mesures spécifiques pour le dépistage précoce des troubles psychiques et la prise en charge des populations vulnérables. Une initiative innovante, baptisée "Urgence dépression", a été confiée au Centre d’urgence médicale 115 et à l’Hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville, offrant ainsi un dispositif réactif en cas de détresse psychologique.

Enfin, le 24 juin 2021, le Conseil populaire municipal a validé, via la Décision n° 2297/QĐ-UBND, le Plan de développement de la santé communautaire 2021-2030. Cette feuille de route stratégique marque un tournant majeur, permettant d’évaluer les actions de santé publique menées jusqu’à présent et de définir des stratégies innovantes et globales pour répondre aux enjeux sanitaires à venir.

Depuis un demi-siècle, le secteur de la santé contribue activement à l’amélioration de la qualité démographique, favorisant ainsi la santé, la croissance physique, la longévité et la qualité de vie des habitants de Hô Chi Minh-Ville. La mortalité infantile avant un an (IMR) et avant cinq ans (U5MR), ainsi que le taux de mortalité maternelle, enregistrent une baisse significative. Les indicateurs relatifs à la malnutrition et aux décès maternels et infantiles se maintiennent parmi les plus faibles du pays. L’augmentation de la taille moyenne de la population illustre une nette amélioration. Chez les élèves de 17 ans, la taille moyenne est passée de 168,2 cm (2014) à 169,2 cm (2019) pour les garçons et de 155,9 cm à 157,0 cm pour les filles. L’espérance de vie moyenne passe de 66 ans en 1979 à 76,6 ans en 2024[8], dépassant ainsi la moyenne nationale établie à 74,7 ans.

Le Professeur associé, le Dr Tang Chi Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu’au cours de ces 50 dernières années, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville a réalisé de belles réalisations. Les médecins et le personnel médical ont déployé des efforts constants pour répondre aux besoins croissants en matière de soins de santé, d’examens médicaux et de traitements de la population. Les générations actuelles de médecins sont pleinement conscientes de la grande responsabilité qui leur incombe de préserver, d’hériter et de promouvoir les acquis et les bonnes valeurs que les générations précédentes ont cultivés au cours du dernier demi-siècle.

Il ne s’agit pas seulement d’une responsabilité, mais aussi d’une profonde gratitude envers les enseignants et le personnel médical à travers les âges. Ce sont des experts de premier plan dans le domaine médical, d'excellents dirigeants et gestionnaires, qui ont surmonté d'innombrables difficultés et défis, consacrant toute leur vie à la cause de la santé des personnes. "Grâce à eux, notre système de santé a été construit et développé pour être moderne et synchrone comme il l’est aujourd’hui, répondant mieux aux besoins d’examens et de traitements médicaux des populations", a affirmé-t-il. Et d'ajouter qu'en particulier, "nous ne pouvons pas oublier les énormes sacrifices et contributions des médecins et du personnel médical dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, protégeant la santé et la vie des personnes".

Perspectives et enjeux de demain

Malgré les progrès réalisés, des défis demeurent. La transition épidémiologique vers les maladies non transmissibles, le vieillissement démographique, le changement climatique et l’urbanisation rapide exigent des stratégies adaptées.

Pour améliorer la qualité des examens et des traitements médicaux et s’intégrer à l’échelle internationale, M. Chi Thuong a souligné que la nécessité d'adopter des solutions novatrices pour renforcer le système de santé et améliorer l'accès aux soins, en mettant l'accent sur la transformation numérique, le développement de la médecine communautaire et la modernisation des infrastructures hospitalières.

De plus, il insiste sur l'importance d'attirer des investissements public-privé pour construire de nouvelles installations de santé, notamment 10 nouveaux hôpitaux et 50 centres médicaux d'ici 2030, dans le cadre d’un programme de 1,2 milliard de dollars.

Hô Chi Minh-Ville se positionne ainsi comme un modèle en matière de santé publique, combinant engagement politique, innovation technologique et coopération internationale pour garantir un avenir en meilleure santé à ses habitants.

Le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville doit disposer de solutions révolutionnaires pour profiter des opportunités et relever les défis actuels, tels que : renforcer et améliorer la capacité de prévention des maladies, développer les soins de santé primaires et la santé communautaire, gérer efficacement les maladies non transmissibles, créer un réseau professionnel d'urgence extra-hospitalière et promouvoir le développement de soins de santé spécialisés afin que Hô Chi Minh-Ville devienne bientôt le centre de soins de santé de la région de l'ASEAN.

Pour mener à bien ces tâches importantes, il faut former des ressources humaines de haute qualité, tant en termes d’expertise que de gestion. Il est nécessaire d’investir dans les infrastructures, des équipements modernes et de développer des techniques spécialisées dans les établissements médicaux, des hôpitaux spécialisés aux hôpitaux de base, ainsi que dans les établissements de soins de santé primaires.

En outre, il est indispensable de poursuivre l’innovation, de promouvoir la recherche scientifique, d’appliquer des techniques avancées, notamment des technologies intégrant l’intelligence artificielle. Le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville se concentre également sur la transformation numérique synchrone, la création de soins de santé intelligents et la réforme administrative de l’ensemble du système de santé.

Texte et photos : Quang Châu/CVN