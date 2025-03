Transports : accélérer l'achèvement des travaux et projets clés pour cette année

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage national des travaux et projets clés du secteur des transports, a présidé, le 29 mars à Hanoï, une réunion entre la Permanence du gouvernement et les missions de contrôle du gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des projets d'autoroutes dans tout le pays.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre l'objectif d'avoir plus de 3.000 km d'ici fin 2025, le pays met actuellement en œuvre 28 projets ou projets composants d'autoroutes pour une longueur totale d'environ 1.188 km.

De plus, les deux projets d'autoroutes Dông Dang (Lang Son) - Trà Linh (Cao Bang) et Huu Nghi - Chi Lang (Lang Son) sont prévus d'ouvrir au trafic avant le 31 décembre 2025.

Le Premier ministre et ses adjoints ont prêté, ces derniers temps, attention à la direction des ministères et des secteurs pour se coordonner et résoudre les problèmes liés aux mécanismes et aux procédures, accélérer l’avancement des projets. Le Premier ministre a, en fait, créé sept missions de contrôle, dirigées par des vice-Premiers ministres et des dirigeants de ministères, de secteurs et de localités pour inspecter directement, diriger les opérations et résoudre les difficultés.

Selon eux, 28 projets d'une longueur totale de 1.188 km sont divisés en deux groupes. Le premier groupe comprend 18 projets (897 km) assurant l'achèvement en 2025 sans difficultés ni obstacles majeurs. Le deuxième groupe comprend 10 projets (291 km) rencontrant des difficultés en terme de libération de terrain et matériaux de construction.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a souligné que la promotion de l'investissement public, notamment dans les infrastructures de transports, était une solution très importante pour parvenir à l’objectif de croissance d'au moins 8% en 2025 et à deux chiffres dans les années suivantes.

Il a salué les efforts menés par les vice-Premiers ministres et les dirigeants de ministères, de secteurs et de localités et leur a encouragé à continuer à consacrer du temps au contrôle des projets et des zones assignés, en étroite coordination avec les agences, unités et localités concernées pour régler rapidement les problèmes qui se posent.

Le Premier ministre a donné, à cette occasion, des instructions concrètes aux ministères de l'Industrie et du Commerce, des Finances, de l'Agriculture et de l'Environnement, de la Construction, au groupe Électricité du Vietnam, à la ville de Dà Nang (Centre), aux provinces de Tuyên Quang et de Hà Giang (Nord).

Affirmant que le gouvernement équilibrera le capital pour donner la priorité aux projets achevés en 2025, Pham Minh Chinh a demandé que lors de la réorganisation des unités administratives, il soit également nécessaire de rechercher activement et d'investir dans la construction de davantage de ponts et de routes pour renforcer la connectivité.

VNA/CVN