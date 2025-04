Le ministère de la Police lance sa page Zalo

Complétant son site web et sa page Facebook, cette page Zalo constitue un nouveau canal d'information officiel des forces de police sur le cyberespace. Elle a pour mission de diffuser et de vulgariser les lignes directrices du Parti, les lois et politiques de l'État, ainsi que les règlements du ministère de la Police relatifs au maintien de la sécurité, de l'ordre et au renforcement des forces de sécurité publique populaires.

Par ailleurs, cette page Zalo permettra de fournir des informations sur la situation et les résultats des activités de maintien de l'ordre et de la sécurité, de prévention et de lutte contre la criminalité et les infractions à la loi, et de mettre en garde contre les méthodes employées par les criminels et autres violations de la loi.

Elle permettra ainsi de contrer la désinformation et les attaques en ligne, de renforcer l'image des forces de sécurité publique, et de faciliter l'accès du public aux informations officielles

Ce déploiement sur Zalo s'inscrit dans le cadre du décret gouvernemental N°42/2022/ND-CP, qui régit la fourniture de services et d'informations publics en ligne. Il vise à faciliter l'accès aux informations officielles sur la sécurité et l'ordre, au service des citoyens et de la sécurité publique.

