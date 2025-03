Deux responsables exclus du Parti pour violations et fautes professionnelles

Les responsables exclus sont Hoàng Van Thang, vice-secrétaire du Comité du Parti, président du Comité national vietnamien des grands barrages et du développement des ressources en eau, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti et ancien vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural et Nguyên Thanh Rum, ancien membre du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, ancien secrétaire du Comité du Parti et ancien directeur du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Il a été constaté que les deux responsables ont fait preuve de dégradation en matière d'idéologie politique, d'éthique et de mode de vie. Ils ont enfreint les règlements du Parti et les lois de l'État, notamment dans l'exercice de leurs fonctions et dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs. Ils ont enfreint les règles interdisant aux membres du Parti de faire ce qu'ils ne sont pas autorisés à faire et leur obligation de montrer l'exemple.

Ces violations ont eu de graves conséquences, notamment des pertes financières substantielles pour le budget de l'État et une large inquiétude publique, portant atteinte à la réputation des organisations, agences et unités du Parti qu'ils représentaient.

Cette mesure disciplinaire était fondée sur la nature, la gravité, les causes et les conséquences de leurs violations.

VNA/CVN