Secours vietnamiens à Sagaing après le séisme au Myanmar

Le colonel Nguyên Minh Khuong, directeur adjoint du Département de la Police de prévention et de lutte contre l'incendie, de secours et de sauvetage et chef de la délégation vietnamienne, a déclaré que le groupe avait rapidement échangé avec le Centre birman de secours d'urgence aux catastrophes naturelles avant de se rendre immédiatement sur le site de l'effondrement d'un bâtiment.

Photo : VNA/CVN

Ce bâtiment de trois étages, entièrement effondré sur une superficie de 200 m², abriterait deux personnes ensevelies sous les décombres : un homme de plus de 60 ans et une femme. L'équipe de secours a immédiatement déployé des chiens renifleurs pour les localiser.

Auparavant, l'équipe de secours du ministère vietnamien de la Police avait atterri à l'aéroport de Yangon à 18h15 (heure locale) le 30 mars, puis effectué un trajet nocturne de huit heures en voiture pour rejoindre Sagaing.

VNA/CVN