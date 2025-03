Séisme : l'armée vietnamienne envoie une équipe de secours au Myanmar

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le tremblement de terre de magnitude 7,7, survenu le 28 mars, a provoqué d’importantes pertes humaines et matérielles, affectant également plusieurs pays voisins.

Au 29 mars, plus de 1.600 personnes avaient perdu la vie, 3.400 autres étaient blessées et de nombreuses personnes portées disparues. Le gouvernement du Myanmar a lancé un appel à l’aide internationale, auquel ont répondu de nombreux pays comme la Chine, la Russie, l’Inde, la Malaisie, Singapour, les États-Unis, l’Australie ainsi que des organisations internationales telles que l’OMS.

Le ministère vietnamien de la Défense a formé une délégation de 80 militaires, dirigée par le général de brigade Pham Van Ty, directeur adjoint du Département des secours et du sauvetage, qui agira en tant que chef de la délégation. L’unité est équipée de matériel de secours, de médicaments, de six chiens de recherche, ainsi que de plusieurs tonnes de produits et équipements.

Photo : VNA/CVN

Cette mission témoigne de l’esprit de solidarité internationale de l’Armée populaire du Vietnam, tout en affirmant son rôle, sa réputation et ses capacités dans le cadre de la coopération internationale. De nombreux membres de cette unité ont déjà participé à des opérations de secours en Turquie en 2023. Moins de 20 heures après avoir reçu l’ordre de mission, les militaires sont déjà prêts à partir.

Lors de la réunion, le général Nguyên Tân Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a exhorté les membres de la délégation à prendre conscience de l’importance de leur mission, à rester unis, à faire preuve de responsabilité, à surmonter les difficultés et à accomplir leur tâche avec excellence. Il a également insisté sur la nécessité de respecter strictement le droit international, les lois du pays hôte et la discipline militaire afin de garantir la sécurité absolue des personnes et du matériel.

Le général Nguyên Tân Cuong a également souligné que la coordination avec les forces locales, les populations sur place et les unités internationales serait essentielle pour mener à bien cette mission humanitaire.

Photo : QDND/CVN

En marge de la réunion, le général Pham Van Ty a précisé que dès leur arrivée, les militaires vietnamiens coopéreront avec les Nations unies, les forces internationales de coordination et le comité de secours du Myanmar pour déterminer les zones d’intervention en fonction de leurs capacités, de leur équipement et de leur expertise.

Pham Ba Ty a également souligné que le Vietnam avait sélectionné les soldats les plus qualifiés pour cette mission, dotés d’engins lourds comme des pelleteuses et des bulldozers. L’objectif prioritaire est de rechercher et de secourir au plus vite les victimes encore ensevelies sous les décombres.

Selon le planning, l’avion transportant l’unité de secours vietnamienne décollera dans l’après-midi du 30 mars à destination de Yangon (Myanmar). Des réunions de coordination auront lieu dans la nuit pour établir un plan d’action. Les opérations de secours de la délégation vietnamienne commenceront dans la matinée du 31 mars.

VNA/CVN