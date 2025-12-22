Création d’un Centre financier international : un nouveau tremplin pour Hô Chi Minh-Ville

Le 21 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la conférence annonçant la création du Centre financier international (IFC) du Vietnam. Cet événement marque un tournant majeur pour Hô Chi Minh-Ville, l’un des deux sites retenus pour son exploitation.

>> Établir une base technologique solide pour le Centre financier international

>> Conférence annonçant la création du Centre financier international au Vietnam

>> Création du Conseil de direction du Centre financier international au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville est donc appelée à devenir un nouveau moteur de croissance, contribuant à renforcer la position du Vietnam sur la carte financière mondiale.

Selon le planification, l’IFC Vietnam à Hô Chi Minh-Ville couvrira une superficie d’environ 898 ha, répartis sur les quartiers de Saigon, de Bên Thành et la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm (quartier d’An Khanh).

Parallèlement à l’aménagement spatial, Hô Chi Minh-Ville accorde une attention particulière au développement des infrastructures numériques et technologiques. La ville collabore avec de grands groupes technologiques tels que NVIDIA, Intel, Viettel et FPT afin de concevoir et de déployer des solutions logicielles modernes, répondant aux exigences de fonctionnement d’un centre financier international conforme aux normes mondiales. L’IFC bénéficiera d’infrastructures numériques synchronisées, garantissant un large débit, des services publics essentiels et une couverture 5G intégrale.

L’unité de coordination de l’IFC sera temporairement hébergée au Centre d’innovation et de start-up de Hô Chi Minh-Ville (SIHUB) et devrait commencer ses activités à partir du 21 décembre.

Concernant la feuille de route de mise en œuvre, Quach Ngoc Tuân, vice-directeur du service des Finances de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que le processus de création de l’IFC se déroulerait en trois phases. Les deux premières phases exploiteront les infrastructures existantes du noyau central de la ville, tandis que la troisième phase sera consacrée à la mobilisation des ressources pour édifier un IFC de grande envergure et ultramoderne dans la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm.

Vers la construction d’un écosystème financier complet

Selon le Professeur associé et Docteur Nguyên Huu Huân, membre du Groupe consultatif pour la création de l’IFC Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, la ville a noué ces derniers temps de nombreux partenariats stratégiques avec des institutions financières et des acteurs technologiques de premier plan à l’échelle mondiale. Notamment, elle a signé un accord de coopération avec le Nasdaq, deuxième plus grande bourse de valeurs au monde. Dans ce cadre, le Nasdaq s’est engagé à soutenir la ville dans la construction d’une bourse internationale, tout en mettant à disposition ses technologies de pointe pour le développement de produits et de services financiers.

Photo : VNA/CVN

Outre les marchés de capitaux traditionnels, Hô Chi Minh-Ville s’oriente progressivement vers de nouveaux domaines financiers émergents. Lors du Forum économique d’automne, la ville a signé un mémorandum d’entente avec Binance, la plus grande plateforme mondiale d’échange d’actifs numériques, dans l’objectif de faire de Hô Chi Minh-Ville et de son IFC un centre régional influent des actifs numériques et des crypto-actifs.

La ville promeut également le développement de produits financiers verts, de services fintech et de modèles financiers innovants. Parallèlement, la création d’une bourse de matières premières est à l’étude, tirant parti des atouts du Vietnam dans les secteurs agricoles et des matières premières.

Outre les infrastructures et les produits financiers, Hô Chi Minh-Ville considère les ressources humaines de haute qualité comme un facteur clé de la durabilité de l’IFC. Dans le domaine de la formation, l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville a signé un accord de coopération avec le New York Institute of Finance, institution de renom forte de plus de 100 ans d’histoire et formatrice de nombreux experts de Wall Street.

De son côté, l’Université germano-vietnamienne (VGU) déploie également des programmes de formation spécialisée afin de renforcer les ressources humaines de l’IFC. Selon le Docteur Ha Thuc Viên, vice-recteur de la VGU, ces programmes se concentrent sur la gestion financière et la gestion des risques aux niveaux national et international.

La VGU discute actuellement avec des partenaires internationaux de la création d’un Centre financier réunissant des experts et universitaires de premier plan, destiné à dispenser des formations de longue durée, mener des recherches approfondies et fournir des conseils stratégiques aux autorités vietnamiennes dans le processus de construction et de développement de l’IFC.

De nombreux investisseurs prêts à accompagner la ville

Lors d’une réunion avec le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh la semaine dernière sur l’avancement du projet d’IFC, le docteur Truong Minh Huy Vu, directeur de l’Institut de recherche pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que plus de 50 investisseurs et organisations manifestaient actuellement leur intérêt pour l’IFC Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, dans quatre domaines clés : infrastructures, finance, technologie et services numériques.

Fait notable, dans le cadre du Forum économique d’automne 2025, la ville a engagé des contacts officiels avec 20 investisseurs et identifié 10 partenaires prêts à accompagner le projet en tant que membres fondateurs de l’IFC Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Noah Perlman, directeur de la conformité (CCO) de Binance, a déclaré que, dans le contexte de l’élaboration par le Vietnam d’un cadre juridique national sur les actifs numériques, Binance est disposée à partager ses expériences internationales afin de protéger les utilisateurs et de promouvoir une croissance durable.

De son côté, Peng Yang, Pdg du groupe de technologie financière Ant International (Singapour), s’est engagé à accompagner Hô Chi Minh-Ville dans le développement de l’IFC. Le groupe envisage de transférer un centre de recherche et développement sur les paiements numériques vers la ville, tout en élargissant ses services de soutien aux PME.

Dans un esprit de coopération et de développement partagé, les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville ont réaffirmé leur engagement à créer les conditions les plus favorables afin de garantir aux investisseurs un environnement stable et propice à des activités efficaces, contribuant ainsi au développement durable de l’IFC Vietnam.

VNA/CVN