L’Alliance GOE s’engage à collaborer avec le CFI de Hô Chi Minh-Ville

Suite à l’annonce du gouvernement, le 21 décembre, concernant la création du Centre financier international (CFI), l’Alliance mondiale pour l’économie blockchain (Alliance GOE) s’est engagée à devenir membre potentiel du CFI à Hô Chi Minh-Ville. Cette initiative marque la première participation d’une alliance mondiale pour l’économie blockchain à la création et au fonctionnement du centre.

Selon l’Alliance GOE, le CFI représente bien plus qu’une simple étape organisationnelle : il jette les bases d’un nouveau cadre institutionnel permettant d’attirer, d’allouer et de coordonner plus efficacement les flux de capitaux internationaux. Le CFI devrait également servir de laboratoire d’expérimentation pour des modèles fintech avancés, reliant la finance traditionnelle à l’économie numérique, aux systèmes blockchain et à la finance durable.

Dans ce contexte, Hô Chi Minh-Ville se positionne comme un pôle d’innovation financière axé sur le marché, connecté aux entreprises et à l’écosystème d’innovation, tout en pilotant le développement de nouveaux modèles économiques pour le Vietnam.

L’Alliance GOE a été officiellement lancée lors du Forum économique d’automne en novembre 2025, en présence du Premier ministre et des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville. Créée comme un "laboratoire économique ouvert", elle réunit des entreprises technologiques, des institutions financières, des experts en politiques publiques et des partenaires internationaux, dont Viettel Digital Services, Dragon Capital, Tether, Ava Labs, Sky Mavis, Republic et Onchain Academy. L’alliance vise à expérimenter des modèles économiques basés sur la blockchain dans un cadre juridique structuré.

L’alliance a déclaré son intention de collaborer avec le CFI de Hô Chi Minh-Ville pour déployer rapidement des initiatives fintech, tout en servant de passerelle entre les secteurs public et privé et la communauté mondiale de l’innovation. Le CFI a ajouté que son fonctionnement a permis de créer un espace institutionnel où des modèles économiques novateurs peuvent être testés, perfectionnés et déployés à grande échelle de manière contrôlée.

Développement de ressources humaines

Le Professeur associé Nguyên Huu Huân, récemment nommé directeur adjoint de l’Agence exécutive du CFI de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la particularité de l’alliance réside dans son rôle de laboratoire économique ouvert au sein du centre. Ceci permet aux entreprises technologiques, aux institutions financières, aux régulateurs, aux start-up et aux universités de tester conjointement de nouveaux modèles, tels que la tokenisation d’actifs immobiliers, la tokenisation de crédits carbone et les systèmes de paiement transfrontaliers en temps réel. Selon le responsable, cette approche reflète l’orientation des centres financiers internationaux de nouvelle génération, où la maîtrise de l’infrastructure et des normes de la blockchain façonnera les marchés de demain.

D’après Nguyên Huu Huân, la valeur stratégique de l’alliance dépasse le cadre technologique et s’étend à la restructuration des marchés. Le transfert des actifs, des données et des transactions vers une infrastructure blockchain accroît la transparence, réduit les coûts, permet des transactions transfrontalières instantanées et gère les risques grâce à l’automatisation. De ce fait, le CFI de Hô Chi Minh-Ville pourrait devenir une plaque tournante pour les futurs modèles financiers, et non plus une simple destination pour les flux de capitaux.

Au-delà des infrastructures et des marchés, l’Alliance GOE devrait également contribuer au développement de ressources humaines interdisciplinaires en finance, technologie et données, répondant ainsi à l’une des contraintes actuelles du Vietnam. Grâce à la formation et à la participation à des écosystèmes de blockchain standardisés à l’échelle internationale, cette main-d’œuvre pourra acquérir une expérience pratique et une compétitivité mondiale, soutenant ainsi le développement à long terme du CFI.

