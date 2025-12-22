Ouverture du Festival OCOP Vietnam 2025

Le Festival OCOP Vietnam 2025 s’est officiellement ouvert le 20 décembre à la Cité impériale de Thang Long - Hanoï, sous le thème "OCOP Vietnam - Convergence et Rayonnement".

>> Hô Chi Minh-Ville se focalise sur la valorisation des produits OCOP

>> Les produits OCOP en fête à la Citadelle impériale de Thang Long

>> Hô Chi Minh-Ville : les spécialités régionales OCOP à l'honneur

>> Dak Lak : plus de 250 stands à la Foire des produits OCOP et industriels ruraux

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, a souligné que le Festival constitue non seulement une vitrine de plus de 18.000 produits OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit), mais aussi un espace de rencontre réunissant près de 10.000 entreprises, coopératives et ménages producteurs à travers le pays. Chaque produit OCOP incarne l’identité culturelle locale, l’esprit d’innovation et un développement durable fondé sur les ressources endogènes.

Selon le ministre, le programme OCOP connaît une évolution stratégique, passant de la simple production à la construction de marques, de l’offre fondée sur l’existant à l’adaptation aux besoins du marché, et d’un développement extensif à un développement en profondeur et durable.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Manh Quyên, a affirmé que la capitale demeure le fer de lance du programme, avec 3.463 produits certifiés trois étoiles ou plus, consolidant son rôle de centre de convergence et de plateforme facilitant l’accès des produits OCOP aux marchés internationaux.

À l’échelle nationale, 60,7% des acteurs de produits OCOP classés 3 étoiles et plus enregistrent une croissance annuelle moyenne de 17,6% de leur chiffre d’affaires, tandis que de nombreux produits sont exportés vers plus de 60 pays, contribuant à renforcer la position des produits vietnamiens sur le marché mondial.

Le Festival OCOP Vietnam 2025 se tient du 20 au 23 décembre 2025, avec de nombreuses activités culturelles, commerciales et de promotion du commerce numérique.

VNA/CVN