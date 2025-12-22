Création du Conseil de direction du Centre financier international au Vietnam

Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a signé la Décision n° 2755/QĐ-TTg portant création du Conseil de direction du Centre financier international (CFI) au Vietnam.

>> Lois sur le Centre financier international, le numérique et les réserves nationales

>> Hô Chi Minh-Ville cherche des solutions pour attirer des capitaux pour son centre financier international

>> Conférence annonçant la création du Centre financier international au Vietnam

Conformément à cette décision, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a été nommé président du Conseil de direction. Les vice-présidents du Conseil sont le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyên Thi Hông, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, et le président du Comité populaire de Dà Nang Pham Duc Ân.

Photo: VNA/CVN

Les membres du Conseil comprend également des dirigeants de plusieurs ministères et organismes centraux, dont les vice-ministres de la Justice, de l'Intérieur, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que de l'Agriculture et de l'Environnement.

Selon la Décision, le Conseil est chargé de promulguer la stratégie, la feuille de route et les plans de développement du Centre financier international, sur la base des conditions, du potentiel et des besoins de développement à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. Il adopte en outre le règlement de fonctionnement du Centre, se prononce sur la nomination ou la révocation des dirigeants des organes exécutifs dans les deux villes et tranche les questions non consensuelles entre ces derniers.

Le Conseil mettra en place un Conseil consultatif composé d'experts nationaux et internationaux de renom dans les domaines financier et juridique, chargé d'assister le Conseil de direction dans l'orientation stratégique et le développement du Centre.

En cas de nécessité, le Conseil de direction rendra compte au gouvernement et au Premier ministre de l'avancement de la mise en place, du fonctionnement et du développement du Centre financier international, afin de proposer des politiques appropriées et de solliciter les orientations nécessaires.

VNA/CVN