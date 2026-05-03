Trump annonce qu'il va étudier un plan iranien, mais souffle le froid

Donald Trump a annoncé samedi 2 mai qu'il allait étudier un nouveau plan de Téhéran de règlement du conflit au Moyen-Orient, avertissant qu'il avait peu de chance de l'accepter et laissant planer la menace de nouvelles opérations militaires.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La situation entre les deux pays est toujours dans l'impasse depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 8 avril, après quasiment 40 jours de frappes israélo-américaines sur l'Iran et de représailles de Téhéran dans la région.

Un responsable militaire iranien, Mohammad Jafar Asadi, a jugé samedi "probable" une reprise de la guerre avec les États-Unis, alors que des pourparlers directs à Islamabad le 11 avril se sont révélés infructueux, tant les divergences restent fortes, du détroit d'Ormuz au volet nucléaire.

Selon des agences de presse iraniennes, l'Iran cependant a transmis à Washington, via le Pakistan, un plan en 14 points visant à mettre fin au conflit dans un délai de 30 jours.

"Je vais bientôt étudier un plan que l'Iran vient de nous transmettre", a annoncé le président américain sur sa plateforme Truth Social, "mais je ne peux m'imaginer qu'il soit acceptable, parce que (les Iraniens) n'ont pas encore payé un prix suffisant pour ce qu'ils ont fait à l'Humanité et au Monde depuis 47 ans" et la fondation de la République islamique.

Sanctions

Selon l'agence Tasnim, Téhéran réclame dans ce plan un retrait des forces américaines des zones proches de l'Iran, la levée du blocus des ports iraniens, la levée du gel des avoirs iraniens, le versement de réparations, la levée des sanctions, un "mécanisme" concernant le détroit d'Ormuz et "la fin de la guerre sur tous les fronts y compris au Liban".

Sur ce dernier front, Israël a mené samedi une nouvelle série de frappes qui ont fait au moins trois morts dans le Sud du pays, selon l'agence de presse officielle libanaise. L'armée israélienne a affirmé avoir visé des dizaines de cibles du Hezbollah pro-iranien.

Tasnim ne mentionne pas le dossier nucléaire. Or il s'agit d'une question centrale pour les États-Unis et Israël, qui accusent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique - ce que le pays dément.

L'Iran avait déjà transmis cette semaine un nouveau texte via le Pakistan, sans qu'aucun détail ne filtre.

AFP/VNA/CVN