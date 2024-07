Concrétiser le corridor paysager du fleuve Rouge

La Résolution No15 datée du 5 mai 2022 du Politburo du Parti communiste du Vietnam sur les orientations de développement de la capitale d’ici 2030, avec vision à l’horizon 2045, et le Projet de révision du schéma directeur de Hanoï jusqu’en 2045, avec vision à l’horizon 2065, sont unanimes s’agissant de souligner le rôle crucial du fleuve Rouge comme "l’un des cinq axes de développement de la capitale". C’est ce qu’a noté l’architecte Nguyên Thi Lan Huong, directrice adjointe du Centre d’aménagement et d’architecture 1, relevant de l’Institut d’urbanisme de Hanoï (HUPI - Hanoi Urban Planning Institute).

Il s’agira d’un axe vert central pour un développement urbain harmonieux des deux rives du fleuve. Cette orientation est "fort importante", aboutissant à "des initiatives originales et des solutions d’aménagement adéquates" en vue d’un paysage riverain attrayant. "Le tout donnera à Hanoï une nouvelle physionomie", a-t-elle affirmé.

Espaces singuliers à forte attractivité

En effet, la Résolution No15 du Politburo, accompagnée de grandes orientations d’aménagement, constitue actuellement la "boussole" permettant à Hanoï de concrétiser l’exploitation et le développement du fleuve Rouge en un important axe paysager.

En particulier, les îlots ou zones alluviales situés au milieu et le long du fleuve seront transformés en espaces architecturaux paysagers, où seront créés des espaces de créativité culturelle et de développement socio-économique.

Les cours d’eau qui coulent dans la ville constituent toujours de véritables "espaces singuliers à forte attractivité". Pour Hanoï, "il s’agit d’une zone de transition qui relie les anciens espaces aux nouveaux, très appréciée aussi bien des citadins que des visiteurs", a estimé l’architecte Lan Huong.

Compte tenu de la situation actuelle de la planification, l’architecte Nguyên Toàn Thang, chef du Bureau de gestion urbaine de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, au cœur de Hanoï, a constaté que les îlots au milieu et les zones riveraines du fleuve Rouge, dont le tronçon traversant quatre arrondissements de Hoàn Kiêm, Tây Hô, Ba Dinh et Long Biên, se situaient au centre de l’axe paysager principal de la capitale, entre le centre-ville historique et la cité au nord du fleuve Rouge. Il s’agit du point de connexion entre l’espace culturel et le paysage écologique du lac de l’Ouest et de l’ancienne citadelle de Cô Loa, "doté d’un grand potentiel en termes de terrain, de paysages naturels, d’environnement et de conditions climatiques", autant d’atouts pour devenir "l’espace le plus attractif de la ville", a-t-il affirmé.

Conditions favorables et nette orientation

Cependant, ces zones alluviales demeurent encore isolées, manquant de liens avec les deux rives du fleuve. Elles ont témoigné ces derniers temps de la construction spontanée de plusieurs aires de loisirs dispersées, ce qui constitue un gaspillage regrettable des ressources naturelles et impacte négativement le paysage du fleuve Rouge.

Face à cette situation, les autorités centrales et municipales ont opté pour une nette orientation pour exploiter et développer le fleuve Rouge comme axe paysager important, notamment ses rives et îlots.

"Conformément à l’orientation de planification, le réseau de parcs riverains s’étalera sur une superficie de 4.200 ha dont 3.858 ha dans neuf îlots et les 342 ha restants dans les zones alluviales après la rectification du courant du fleuve, en adéquation avec le plan détaillé de prévention et de lutte contre les crues des rivières endiguées, approuvé par le Premier ministre", a informé Duong Duc Tuân, membre de la permanence du Comité municipal du Parti et vice-président du Comité populaire de Hanoï.

Selon le Plan de lotissement urbain du fleuve Rouge à l’échelle 1/5.000e (pour le tronçon allant du pont de Hông Hà jusqu’à Mê So) approuvé par les autorités municipales en 2022, les îlots au milieu du fleuve Rouge seront aménagés en un réseau de parcs, de paysages, d’espaces de culture et de divertissement, de places urbaines et de monuments symboliques de la capitale.

Les îlots et les rives régulièrement inondés du fleuve Rouge se trouvent au sein de l’espace d’évacuation des eaux de crue qui interdit la construction, notamment d’habitations, en conformité du Plan de prévention et de lutte contre les inondations ainsi que d’aménagement des digues du système des fleuves Rouge et Thái Bình, approuvé par le Premier ministre à travers sa Décision N°257 en 2016.

Pourtant, la Décision gouvernementale N°429 datée de 2023, modifiant et complétant certains articles de celle N°257, a tempéré sa sévérité : outre les cinq berges fluviales faisant l’objet d’une étude pour le développement urbain de la ville, les zones restantes seront au service des activités socio-économiques, dont un parc culturel multifonctionnel sous réserve de ne pas gêner le courant et d’autres ouvrages d’utilité publique au service des activités socio-économiques autorisées, a analysé l’architecte Nguyên Thi Lan Huong.

Afin de concrétiser ce Plan de lotissement urbain du fleuve Rouge, les autorités municipales ont demandé à celles de l’arrondissement de Hoàn Kiêm de se coordonner avec ceux de Ba Dinh, Long Biên et Tây Hô pour lancer un concours d’idées de planification d’un parc culturel multifonctionnel sur les berges et les îlots.

D’après l’architecte Nguyên Toàn Thang, les solutions de conception et les recherches sur l’orientation générale de la planification de l’architecture paysagère doivent être créatives tout en tenant compte de la réalité et des facteurs de faisabilité. Les ouvrages conçus devront répondre aux fonctions d’utilité durable et adaptée aux conditions de prévention et de lutte contre les inondations, tout en exploitant au mieux le terrain naturel. Les matériaux utilisés devront être respectueux de l’environnement et garantir la sûreté des usages.

Selon des gestionnaires et experts en urbanisme, Hanoï possède des conditions favorables et des orientations précises pour développer les rives et îlots du fleuve Rouge. L’axe paysager est proche de voir se concrétiser progressivement les premiers pas de sa transposition en un espace vert, propre, beau et attrayant.

