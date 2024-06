Delta du fleuve Rouge : créer une percée dans la promotion du commerce

Bien que le delta du fleuve Rouge représente une part importante du commerce extérieur du pays et soit dans une position favorable pour développer de grandes industries de haute technologie, la sous-traitance industrielle et la logistique, mais pour valoriser les avantages de l'ensemble de la région, il faut avoir encore de nombreuses percées.

Photo : VNA/CVN

Le contenu a été largement discuté par les délégués à la Conférence sur la promotion du commerce et le développement des importations et des exportations dans la région du delta du fleuve Rouge, organisée le 5 juin par le Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Selon le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, le delta du fleuve Rouge est une zone politique, économique, culturelle, sociale, de défense, de sécurité et d'affaires étrangères importante du pays. Elle est la porte d'entrée du Nord du pays et de l'ASEAN pour relier à la Chine, plus grand marché du monde. Il s’agit également d’un pont important dans les échanges économiques internationaux.

La région maintient toujours des taux de croissance élevés et une forte restructuration économique. Rien qu'en 2023, son taux de croissance a atteint 6,28%, la plaçant au 3e rang sur six zones économiques. Le revenu par habitant a atteint 131,9 millions de dôngs, se classant au deuxième rang du pays. Au premier trimestre 2024, le PIB moyen de la région a atteint 6,3% (moyenne nationale 5,66%). En 2023, le commerce extérieur de la région a atteint plus de 260,88 milliards d'USD, le plus élevé parmi les six zones économiques, représentant 38% du total national, en baisse de près de 12,25 milliards d'USD par rapport à 2022 en raison du contexte difficile du commerce mondial. L'attraction des investissements étrangers a aussi connu un résultat important, avec 17,382 milliards d'USD.

Défis à relever

Cependant, le delta du fleuve Rouge est confrontée à des problèmes. Son économie n'est pas à la mesure de son potentiel, de ses atouts, de sa situation géographique et de son rôle particulièrement important. Les localités se développent de manière inégale et dépendent fortement du capital et du travail.

En outre, les industries manufacturières de la région dotées de technologies modernes représentent une faible proportion. La restructuration économique globale a porté ses fruits, mais elle reste lente. En outre, la région n’a pas encore formé de chaînes de valeur et n’a pas réalisé de percée dans le développement de zones économiques, de zones industrielles et de zones de libre-échange.

Par ailleurs, les zones de production agricole concentrée ne sont pas encore constituées.

Prenant la parole lors de la conférence, Nguyên Kiêu Oanh, directrice adjointe du Service de l'industrie et du commerce de Hanoï, a déclaré que la ville promouvait les liens de commerce et d'exportation, en particulier dans certains domaines industriels où la demande de produits est élevée.

Photo : VNA/CVN

L'objectif d'ici 2025 est d’avoir environ 1.000 entreprises opérant dans la sous-traitance industrielle à Hanoï, dont 40% disposant de systèmes de production et de produits conformes aux normes internationales, d'une capacité d'approvisionnement suffisante et participant au réseau de production mondial des sociétés multinationales au Vietnam.

Dans les temps à venir, la ville continuera de se coordonner avec les ministères, les branches et les localités pour mettre en œuvre des solutions pour développer les corridors industriels Hanoï - Hai Phong, Hanoï - Bac Ninh - Hai Duong - Quang Ninh, Hanoï - Vinh Yên - Viêt Tri, Hanoï - Lang Son, la ceinture économique côtière de Quang Ninh - Hai Phong - Thai Binh - Nam Dinh - Ninh Binh et l’axe routière nationale N°10, a précisé Nguyên Kiêu Oanh.

D'autre part, Hanoï formera des zones industrielles et urbaines, renforcera les pôles industriels et les zones industrielles spécialisées. La ville continuera de déployer des mécanismes et des politiques pour soutenir les entreprises des secteurs industriels prioritaires, la sous-traitance industrielle, l'importation et l'exportation selon les plans et programmes fixés par la ville, a dit Nguyên Kiêu Oanh.

Solutions

Afin de créer une avancée dans la promotion de la position et du rôle importants du delta du fleuve Rouge et d'exploiter plus efficacement ses potentiels de développement, le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a affirmé la nécessité d’avoir des solutions pour promouvoir les sciences, technologies et les liens de chaîne de production, afin d'améliorer la valeur des produits industriels et les liens régionaux. La région doit donc maximiser ses ressources et mettre en œuvre efficacement un programme d’action révolutionnaire.

En outre, les unités fonctionnelles du ministère de l'Industrie et du Commerce doivent discuter et proposer des mesures pour résoudre les problèmes rencontrés par les localités de la région dans leurs activités d'importation et d'exportation, de coopération au développement et tirer parti des opportunités des marchés étrangers et promouvoir le commerce.

Le delta du fleuve Rouge comprend 11 villes et provinces que sont Hanoï, Hai Phong, Hai Duong, Bac Ninh, Vinh Phuc, Hung Yên, Thai Binh, Nam Dinh, Hà Nam, Ninh Binh et Quang Ninh. D’une superficie de 14.806 km², il s’agit du deuxième plus grand delta du pays, où vivent plus de 21 millions de personnes, soit 22% de la population nationale.

Cette région relie le Nord-Ouest du pays au Centre septentrional et est facilement accessible de tous les autres coins du pays.

Abritant Hanoï, la capitale, le delta du fleuve Rouge est le cœur économique, scientifico-technique et culturel du pays. Cette région se caractérise par un développement économique dynamique et un vaste espace de marché.

VNA/CVN