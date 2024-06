Hanoï : pour exploiter efficacement des zones flottantes au milieu du fleuve Rouge

Photo : TP/CVN

Les arrondissements de Tây Hô, Ba Dinh, Hoàn Kiêm et Long Biên ont récemment lancé un concours intitulé "Idées pour la planification d'un parc culturel multifonctionnel dans la zone flottante au milieu du fleuve Rouge et la zone alluviale riveraine". Il s'agit d'une étape concrète dans l'exploitation des valeurs des zones flottantes, conformément au Plan de zonage du fleuve Rouge de la ville de Hanoï, approuvé en 2022.

L'objectif est de sélectionner les meilleures idées et solutions en vue de leur concrétisation dans des projets d'aménagement détaillés des zones riveraines que ces arrondissements déploieront dans un avenir proche.

Zones flottantes en parcs culturels multifonctionnels

Selon les scientifiques, le tronçon du fleuve Rouge qui traverse Hanoï possède de vastes terrains alluviaux, parmi lesquels se distinguent particulièrement les zones flottantes. Leur superficie intramuros s'élève à 329 ha.

Actuellement, une grande partie de la zone flottante est utilisée à des fins agricoles, tandis qu'une autre partie demeure en friche. Selon Pham Tuân Long, président du Comité populaire de l'arrondissement de Hoàn Kiêm, cet arrondissement se caractérise par une urbanisation dense, un foncier limité et une forte densité de population.

Photo : VNA/CVN

Le manque d'espaces publics, en particulier de lieux culturels répondant aux besoins de divertissement, de sport et d'art, se fait sentir dans cet arrondissement. Par conséquent, le développement de la zone alluviale située à l'extérieur de la digue du fleuve Rouge représente une opportunité exceptionnelle pour l'arrondissement de Hoàn Kiêm de procéder à une rénovation urbaine et de créer un espace culturel novateur, dans le but de devenir un centre créatif de la capitale.

L'exploitation des valeurs des zones flottantes au milieu du fleuve Rouge est soutenue par de nombreux experts, notamment en vue de les transformer en un parc culturel mettant en valeur le paysage naturel, les étendues d'eau, les arbres et les plantes.

"Dans ces dernières années, Hanoï a envisagé d'exploiter et de développer les zones intermédiaires, mais pour diverses raisons, cette initiative n'a pas encore été concrétisée. La capitale entre désormais dans une nouvelle phase de développement, axée non seulement sur la construction d'une ville moderne, culturelle et civilisée, mais également sur l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. Dans ce contexte, le concours intitulé +Idée de la planification d’un parc culturel multifonctionnel dans la zone flottante au milieu du fleuve Rouge et la zone alluviale riveraine+ (du 10 mai au 15 août) vise à encourager la proposition de nouvelles solutions innovantes pour résoudre les défis liés à l'aménagement et au développement de la zone flottante du fleuve Rouge", a souligné Dào Ngoc Nghiêm, vice-président de l'Association de planification du développement urbain du Vietnam.

Une réserve naturelle à protéger

Photo : ND/CVN

Cependant, la question se pose de savoir comment exploiter les valeurs des zones flottantes au milieu du fleuve Rouge. Selon le docteur Nguyên Manh Hà du Centre pour la conservation et le développement de la nature (CCD), l'abandon de ces zones a involontairement créé une "réserve naturelle". Elles abritent 209 espèces de plantes supérieures et jouent un rôle crucial pour les oiseaux migrateurs, devenant le centre de la route migratoire de l'Asie de l'Est vers l'Australie pour de nombreuses espèces. De 2021 à 2024, les scientifiques ont recensé régulièrement 232 espèces d'oiseaux vivant dans ces zones.

Actuellement, en raison de l'agriculture et du développement des services, l'espace naturel des zones intermédiaires couvre environ 173 ha. Si des activités de divertissement et commerciales y sont fortement développées, leur environnement naturel sera menacé. Par conséquent, les experts suggèrent que la priorité soit donnée à la préservation écologique et à la biodiversité dans ces zones.

Bien que l'objectif de ce concours soit de trouver des idées pour développer des parcs culturels, les experts estiment qu'au lieu de transformer ces zones en parcs culturels, il est nécessaire de planifier des zones fonctionnelles séparées afin que le développement urbain ne porte pas atteinte à la nature.

Emmanuel Cerise, directeur de PRX-Vietnam (Bureau de coopération décentralisée entre la Région française Île-de-France et le Comité populaire de Hanoï), a proposé que Hanoï aménage les zones flottantes en un espace écologique à grande échelle dans la ville, similaire aux forêts urbaines en banlieue de Paris. La ville ne devrait pas suivre l'exemple des parcs intramuros, mais plutôt les réaménager en "forêts urbaines".

Quê Anh - Giang Nam/CVN