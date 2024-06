Hanoï compte développer un parc culturel grâce au fleuve Rouge

Photo : VNA/CVN

La superficie de la vasière au milieu du fleuve Rouge est d'environ 328 ha et celles situées le long du fleuve (du pont Tu Liên au pont Trân Hung Dao), environ 63,2 ha, dans quatre arrondissements - Hoàn Kiêm, Ba Dinh, Tây Hô et Long Biên. Il s'agit d'une ressource potentielle pour créer un espace écologique et culturel attrayant pour la communauté ainsi que pour les touristes.

Ces vasières ont un accès facile à l’espace culturel du Vieux quartier dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm, aux anciennes rues de l’arrondissement de Ba Dinh, ainsi qu’aux villages floricoles des arrondissements de Tây Hô et Long Biên.

Selon Duong Duc Tuân, vice-président du Comité populaire de Hanoï, la capitale a pour objectif de faire du fleuve Rouge son principal axe spatial paysager. Les autorités chargent les agences compétentes de mener des recherches pour élaborer un projet visant à faire des vasières situées au milieu et le long du fleuve un parc culturel multifonctionnel, impliquant les arrondissements de Hoàn Kiêm, Ba Dinh, Long Biên et Tây Hô. Le Comité populaire municipal a également demandé à ces quatre arrondissements d'organiser un concours pour sélectionner les meilleures idées de planification pour ce futur parc culturel multifonctionnel.

Les vasières situées au milieu et le long du fleuve Rouge sont un grand espace vert, préservant l'écosystème original de la berge. Les transformer en un parc culturel multifonctionnel permettra non seulement d’exploiter efficacement le potentiel et la beauté paysagère du fleuve Rouge, mais également de promouvoir des activités de design créatif. Ce sera aussi l'occasion d'attirer des investisseurs pour développer les valeurs culturelles et historiques.

VNA/CVN