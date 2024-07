Schéma directeur de Hanoï d’ici 2030, avec vision à l’horizon 2050

>> Pour affirmer le rayonnement et le renouveau de la capitale

La planification de la capitale doit s’articuler autour d’une vision nouvelle et d’une pensée globale, créant de nouvelles opportunités et valeurs dans le développement d’une capitale “ayant de belles traditions culturelles, civilisée et moderne” dans l’immédiat mais aussi à long terme. C’est ce qu’a noté le membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Luong Cuong. Celui-ci a signé le 24 mai la conclusion N°80 du Politburo sur la Planification de la capitale pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, et le Projet d’ajustement du schéma directeur de Hanoï d’ici 2045, avec vision à l’horizon 2065.

Étudier la construction d’un second aéroport

Le Politburo demande à Hanoï d’aménager et de distribuer l’espace de croissance socio-économique selon la structure centrale des corridors, des ceintures économiques et des axes de développement. En même temps, il lui faut renforcer la connectivité régionale, notamment les connexions routières et logistiques.

Le Politburo a jugé nécessaire d’ajouter des fonctions à double usage aux aéroports militaires de Gia Lâm et de Hoà Lac, et de mener parallèlement des recherches pour créer un deuxième aéroport à Hanoï. Cependant, il convient de calculer soigneusement la pertinence et les impacts socio-économiques sur la capitale et les localités voisines avant de déterminer l’emplacement de ce second aéroport, pour qu’il soit efficace et conforme aux pratiques de développement de la capitale et de la région du delta du fleuve Rouge.

Développer des modèles d’économie nocturne

Le Politburo demande en outre à Hanoï de continuer à réviser ses plans d’aménagement pour promouvoir ses avantages potentiels et spécifiques, en prenant l’économie et le développement de l’espace urbain comme principaux moteurs, tout en améliorant la qualité de vie de la population.

Il lui recommande d’étudier le développement de modèles d’économie de nuit propre à chaque zone urbaine. Objectif : faire de la ville une destination sûre, dynamique, attrayante, originale et de marque pour l’économie nocturne, répondant aux besoins des habitants et des touristes, avec une plus grande compétitivité par rapport à d’autres destinations nationales et internationales.

Par ailleurs, il convient de prêter attention à l’aménagement et à une répartition appropriée de l’espace afin de faire en sorte que les industries de la culture, du divertissement et du tourisme deviennent des secteurs économiques clés.

Achever 14 lignes ferroviaires urbaines avant 2035

La conclusion du Politburo souligne des avancées en matière d’infrastructures, la priorité étant accordée au développement des infrastructures urbaines et de celles de transport. Ainsi, Hanoï devra achever la construction de 14 lignes ferroviaires urbaines et rocades, d’intersections aux portes d’entrée ainsi que d’un ensemble de ponts sur le fleuve Rouge avant 2035 afin d’élargir son espace de croissance.

Il lui faut donc disposer d’une feuille de route, de mécanismes et de politiques pour mener à bien la relocalisation des installations de production et médicales qui ne sont pas conformes à la planification. Il s’agit aussi de déplacer des universités, les sièges d’agences et de grandes entreprises en dehors du centre-ville, tout en élaborant un plan d’extension de l’espace de développement vers le nord du fleuve Rouge...

Complexes urbains en devenir

Afin de réaliser efficacement des investissements dans le développement des infrastructures urbaines et de transport, le Politburo a suggéré à Hanoï de continuer de réviser et de perfectionner les plans tels que ceux d’élargissement de l’espace de développement à travers la construction des périphériques 4 et 5 et d’autres axes pour exploiter les parcs fonciers et le faire plus efficacement pour les espaces aériens et souterrains. Sans oublier de promouvoir la transformation numérique...

Par ailleurs, l’accent est mis sur un essor harmonieux des zones urbaines et rurales afin d’améliorer constamment la qualité de vie des habitants.

Il s’agit également de développer des complexes urbains avec des zones urbaines centrales et des villes dans la capitale, des centres urbains satellites, écologiques...

Le fleuve Rouge, nouveau symbole de développement

Le Politburo souligne également qu’il importe de se concentrer sur la recherche d’un plan de développement de l’axe du fleuve Rouge afin que ce dernier soit véritablement le pôle de croissance de Hanoï avec une répartition harmonieuse des espaces des deux rives, contribuant à affirmer son rayonnement et à créer un nouveau visage pour la capitale “culturelle, civilisée et moderne”, avec le fleuve Rouge comme son “nouveau symbole de développement”.

En outre, il est nécessaire de compléter les plans visant à utiliser efficacement les fonds fonciers des deux rives du fleuve Rouge et de la rivière Đuông pour le développement socio-économique, surtout dans les domaines du tourisme et des services.

Le Politburo demande à Hanoï de travailler d’arrache-pied pour parachever les documents de planification et de les soumettre aux autorités compétentes pour examen et approbation.

