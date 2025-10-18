Concours : l'entrepreneuriat francophone célèbre l'innovation des jeunes Vietnamiens

La finale du concours de l'entrepreneuriat pour les élèves et les étudiants francophones vietnamiens en 2025 s'est tenue le 17 octobre à l’Université Thuongmai (Hanoï), réunissant de nombreux jeunes francophones portés par une même ambition : innover et entreprendre.

La compétition de haut niveau s’impose comme un véritable tremplin pour l’esprit d’entreprise, mettant en lumière des projets innovants, concrets et porteurs d’avenir.

Lancé en mai 2025 par l’Institut de formation internationale de l’Université Thuongmai, avec le soutien du Centre régional francophone pour l’Asie et le Pacifique (CREFAP), ce concours ambitieux poursuit un double objectif : structurer un écosystème de startups francophones et transmettre des compétences pratiques essentielles à la nouvelle génération.

Pour l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), soutenir les initiatives en faveur de la jeunesse est une priorité, car l’avenir de la Francophonie repose sur elle. "Ce concours dépasse le cadre d’une simple compétition académique : il devient une pépinière de talents audacieux et déterminés. La langue française y est utilisée non seulement comme outil de communication, mais aussi comme levier de développement économique et d’intégration internationale. Vous avez démontré que la Francophonie n’est pas seulement un espace culturel et linguistique partagé, mais aussi un formidable marché de plus de 320 millions de locuteurs, où les idées créatives peuvent s’épanouir", a souligné Edgar Doerig, représentant de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique.

Douze équipes en finale

Au total, 28 équipes s’étaient inscrites au concours. Après la phase éliminatoire, 12 ont été retenues pour la finale.

"Le concours de cette année est devenu une véritable plateforme intellectuelle. Les 12 équipes finalistes dévoilent aujourd’hui le fruit de leurs efforts. Leurs projets illustrent non seulement un esprit entrepreneurial affûté, mais aussi une forte dimension humaine tournée vers le développement durable", a affirmé Nguyên Hoàng, recteur de l’Université Thuongmai.

La finale, d’une durée d’environ trois heures, s’est articulée autour de deux épreuves : une présentation de projet entrepreneurial (sept minutes par équipe), suivie d’une session de questions-réponses (cinq minutes).

"Le concours est structuré de manière très professionnelle. Dès les premières idées, des formations ont été proposées pour accompagner les participants dans l’élaboration de leurs projets. Beaucoup en sont encore au stade préliminaire, mais ils témoignent d’une grande créativité et d’un engagement fort pour des causes concrètes, comme la protection de l’environnement. Chaque projet repose sur des applications technologiques : c’est là toute la richesse et l’audace de la jeunesse d’aujourd’hui", a souligné Nguyên Thi Minh Nhàn, cheffe du Bureau de la gestion scientifique et des affaires étrangères de l’Université Thuongmai, membre du jury.

Des projets innovants et responsables

Le premier prix a été attribué à l’équipe "Les Racines d’Espoir" (Nguyên Minh Oanh, Nguyên Thi Phuong, Vu Thu Phuong, Mai Minh Quyên et Pham Thai Son, de l’Université Thuongmai), pour le projet "SavonLá" : un savon en papier, conçu à partir de matériaux naturels, respectueux de l’environnement et entièrement biodégradable.

Le deuxième prix a récompensé deux équipes. La première, "LEPEU" (Dinh Trong Tuân, Vu Minh Duc, Nguyên Hai Minh et Nguyên Huu Duc, de l’École polytechnique de Hanoï), a présenté "LEPEU - Le patrimoine ethnique vivant", une plateforme numérique intégrant WikiEthnic - encyclopédie des 54 groupes ethniques vietnamiens - et LEPEU Market, un espace de commerce électronique dédié aux produits artisanaux et aux spécialités régionales. La seconde, "Pentachamp" (Nguyên Thi Quynh Nga, Cao Thi Hanh, Mac Tu Uyên, Trân Thi Huong Giang et Luu Thi Diêm Ngoc, de l’École supérieure de commerce extérieur de Hanoï), a proposé "Éveil Culturel", le premier jeu de société en français au Vietnam, alliant apprentissage et divertissement.

Le troisième prix a été partagé entre trois équipes : "Les Citrouillettes" (Nguyên Tuê Phuong, Nguyên Hoàng Lan et Nguyên Ngọc Minh, du Lycée d’excellence Hanoï-Amsterdam), avec "Parlons !", une application dotée d’une intelligence artificielle conversationnelle permettant aux apprenants d’échanger avec des personnages virtuels natifs ; "Pentadésor" (Trân Thi Lê Quyên, Nguyên Duy Thành, Nguyên Hai Linh, Nguyên Minh Châu et Phan Thi Kim Yên, de l’Université Thuongmai), avec "StudySphere", une plateforme d’apprentissage intelligente ; et "Duravenir" (Nguyên Mai Linh, Trân Thi Mây, Nguyên Thi Huong Giang et Nguyên Thi Ngoc Hiên, de l’Université Thuongmai), avec "Cocobox", une solution d’emballage alimentaire à usage unique, entièrement biodégradable, fabriquée à partir de fibre de coco - un déchet agricole à faible valeur ajoutée au Vietnam.

Des prix d’encouragement, ainsi qu’un prix pour la vidéo la plus appréciée et un prix de l’esprit entrepreneurial, ont également été décernés.

"Ce concours illustre parfaitement l’esprit d’initiative, de créativité et d’ouverture qui caractérise la jeunesse francophone du Vietnam. À travers cet événement, nous voulons encourager les jeunes à transformer leurs idées en projets concrets, durables et porteurs de sens. La langue française devient ici un véritable vecteur d’innovation, de coopération et d’employabilité. Ce concours est une passerelle entre la formation et le monde professionnel", a conclu Trân Van Công, responsable du CREFAP/OIF.

Texte et photos : Quê Anh/CVN