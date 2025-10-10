Quand la connaissance mène à l'action - "L'été vert 2025"

Alors que la chaleur des premiers jours du mois d'août 2025 s'abat sur Phe, un village de la commune de Tam Thanh dans la province de Thanh Hoa, un vent nouveau y est survenu, apportant la vitalité et l'espoir de la jeunesse. Ce n'est pas un hasard si l'Université de Phenikaa a choisi cet endroit comme destination pour organiser son programme "L'été vert 2025". Il s'agit en réalité d'une mission à mener du Club des étudiants originaires de Thanh Hoa sur leur terre natale.

Nous nous sommes inscrits à cette campagne de bénévolat avec une philosophie simple mais importante : "Je m'éduque, donc j'agis". Notre contribution ne consiste pas seulement à donner de la force physique, mais aussi à démontrer une transformation de la connaissance en action concrète, au service de la communauté et du développement durable. Bien que le séjour n’ait duré que sept jours, ce qui s'est passé dépasse largement nos attentes et restera inoubliable pour chacun de nous.

Photo : Nguyên Nguyêt - Viêt Hà

Objectifs économiques et sociaux

Notre premier travail consiste à construire des routes en béton, dans l'objectif d'assurer une meilleure résistance aux conditions climatiques extrêmes dans les régions montagneuses. Avec chaque mètre de béton a été pavé, les voies reliant les hameaux s'allongent, rapprochant la communauté, créant des conditions favorables pour les déplacements et les échanges entre habitants. Il s'agit d'une réalisation d'envergure qui favorise le développement économique et social de la région.

Ensuite, l'aménagement d'un terrain de football offre un espace de jeu et d'entraînement physique pour les enfants du village. À travers le rire des enfants qui résonne partout, nous avons compris une vérité fondamentale : tous les enfants, où qu’ils vivent, ont le droit à la vie, à l'éducation et surtout à un environnement qui favorise leur épanouissement.

Photo : Nguyên Nguyêt - Viêt Hà

Objectifs écologiques

Les 10 lampadaires solaires sont installés aux bords de la voie menant à l'entrée de l'école du village. Ces produits sont créés et montés par les étudiants de Phenikaa eux mêmes. Pour les habitants de Phe, les lampadaires assurent la sécurité à la tombée de la nuit et aussi une lueur d'espoir pour l'avenir. Ils ne représentent pas seulement une commodité pour les villageois, mais aussi une solution écologique, témoignage d'un mode de vie vert et de l’utilisation des ressources locales. Pour les étudiants, c'est une preuve évidente que les connaissances techniques, lorsqu'elles sont mises en pratique, peuvent changer le cadre de vie d'une communauté.

Objectifs éducatifs

Les cours d'anglais pour les enfants et le concours de la cloche d’or ont suscité chez les enfants une passion pour l'apprentissage. Chaque leçon, chaque interaction dans cette classe d'une trentaine d'enfants nourrissait non seulement la connaissance, mais aussi la conviction que l'apprentissage puisse ouvrir de nouvelles portes, que l'avenir du village ne soit pas seulement entouré par les montagne mais s'ouvre à l'extérieur.

L'alphabétisation n'est pas seulement la mission de l'école, c'est aussi la responsabilité de la société, pour que chaque enfant puisse apprendre, pour que la connaissance soit la clé du bonheur et du développement.

Photo : Nguyên Nguyêt - Viêt Hà

Douces émotions et ouverture d'esprit pour les bénévoles

Pour les étudiants, malgré le soleil et le travail acharné, le sourire brillait sur tous les visages. Ces petits boulots à grande valeur ajoutée sont pour nous une expérience inestimable. Nous avons appris à transmettre des connaissances acquises, à vivre de façon responsable, à travailler en équipe et à résoudre des problèmes. Vraiment, l'université nous fournit le savoir et la vie réelle nous permet d'agir et de mieux comprendre.

Aujourd’hui, en repensant à L’été vert 2025, j'ai ressenti à quel point cette expérience m’a transformée. Je suis arrivée au village de Phe avec l’idée que le savoir mène à l’action. J’en suis repartie convaincue que c’est l’action qui m'a beaucoup appris.

Ce séjour m’a appris la valeur de la solidarité. Dans chaque geste, chaque sourire, chaque parole échangée avec les villageois, j’ai découvert la force d’une communauté soudée. Nous n’étions pas de simples bénévoles venus "aider" : nous étions des partenaires, des apprenants, des amis. J’ai appris à écouter avant d’agir, à comprendre avant de proposer, à partager avant de donner.

J'ai appris aussi qu’"aider" ne signifie pas forcément donner des biens. Je l’ai compris en voyant les enfants jouer sur le nouveau terrain de football que nous avions aménagé, marcher sous la lumière des lampadaires solaires que nous avions installés. Ce qui compte, ce n’est pas ce que nous leur offrons matériellement, mais les conditions que nous créons pour qu’ils puissent rêver, grandir et construire leur avenir. Ce qui change véritablement leur quotidien, ce n'est pas la satisfaction des besoins immédiats mais un environnement aménagé au service du développement durable, profitant des ressources locales et améliorant la qualité de vie des habitants.

Nguyên Nguyêt - Viêt Hà/CVN