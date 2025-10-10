Green News Vietnam : quand le savoir se transforme en action

Une dizaine d’événements. Des centaines de bulletins. Des milliers de jeunes cœurs rassemblés. De cette petite graine est né Ban Tin Xanh - Green News Vietnam, devenu un écho puissant rappelant que la nature est un allié à respecter, et non un guichet sans fin. Lancé en 2021, le projet est né des aspirations de jeunes désireux d’apprendre à agir et d’agir pour transformer la manière dont la communauté perçoit la Terre.

D’une simple interrogation à un mouvement collectif

La fondatrice de Green News Vietnam n’était ni journaliste ni experte en environnement. Thu Thao n’était qu’une lycéenne, mais dans son esprit résonnait une question : “Que puis-je faire pour la nature?"

À partir de là, elle a tout appris par elle-même : écrire des bulletins, créer des visuels, monter des vidéos, traduire et documenter. En publiant une annonce de recrutement, elle a vite trouvé des compagnons de route partageant la même vision aux quatre coins du pays. Et c’est de ce lien qu’est née une équipe soudée et harmonieuse.

Ainsi s’est constituée une véritable mini-rédaction” : un lieu où la jeunesse transformait l’auto-apprentissage en actions concrètes, où le savoir sort des livres pour devenir bulletins, événements, mouvements.

Quand la connaissance devient moteur

Sur Facebook, Green News Vietnam diffusait des contenus courts, colorés et dynamiques, rendant l’écologie accessible à des milliers de jeunes. Mais l’équipe ne s’est pas limitée aux mots. Elle a organisé le “Turquoise Challenge”, invitant la communauté à accomplir chaque jour une action verte.

Elle a également lancé “Magic from Old Items”, un atelier créatif où des objets usagés retrouvent une nouvelle vie, pour montrer qu’il suffit de changer de regard pour qu’un objet renaisse.

Ils rédigeaient aussi des articles de témoignage afin de partager leurs expériences personnelles, et présentaient chaque membre du noyau de l’équipe comme une manière de diffuser l’esprit : “Nous - de simples jeunes ordinaires - pouvons aussi agir”. Chaque initiative n’est pas seulement un événement. C’est une leçon : apprendre pour agir, agir pour grandir.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

170 bulletins d’information, près de 5.000 abonnés, une portée moyenne de 8.000, et un numéro ayant atteint 89.452 vues.

Ces chiffres ne sont pas de simples données, mais des preuves concrètes que les messages verts peuvent se diffuser largement lorsqu’ils sont écrits avec le cœur.

Une étape marquante fut lorsque Green News Vietnam est devenu le personnage principal de l’émission “Pour un avenir vert” diffusée sur la chaîne nationale VTV1.

Sa fondatrice y a partagé : “Beaucoup de gens considèrent la nature comme un arbre de retrait infini. Mais je réalise que si chacun la voit ainsi, il ne restera bientôt plus rien”.

C’est cette simple déclaration qui a résonné au-delà de toutes les campagnes médiatiques : c’est la voix d’une génération qui comprend qu’il est temps de changer, d’apprendre et d’agir.

Silence pour grandir

Après des mois d’activités passionnantes, Green News a marqué une pause de près de deux ans.

Mais cette suspension ne signifie pas la fin : c’était un moment de calme, propice à l’apprentissage, au développement et à l’accumulation d’expériences pour ses membres.

Aujourd’hui, l’équipe prépare son retour avec une nouvelle détermination : non seulement à travers des publications, mais aussi par la création de valeur durable, l’expansion d’activités dans les écoles, et le semis de graines vertes, de l’école primaire au secondaire.

Car ils en sont convaincus : l’éducation commence dès le plus jeune âge, et ce sont ces graines qui peuvent, à leur tour, transformer même les “vieux arbres”, autrement dit, inspirer la génération précédente.

Du rythme vert vietnamien au souffle francophone

Lorsqu’elle a commencé ses études au Département de français de l’Université de Hanoï, la fondatrice de Green News, Thu Thao, faisait tout juste ses premiers pas dans la communauté francophone.

Elle a cependant rapidement découvert des valeurs en résonance avec ses objectifs : cohésion, développement durable et protection de l’environnement.

Des projets tels que le programme de tourisme durable de l’Université de Hanoï, en coopération avec l’Organisation internationale de la Francophonie, ou encore le concours “Aimer pour guider” organisé par l’ULIS, ont clairement illustré cette orientation.

Dans ce contexte, Green News Vietnam s’inscrit comme une autre preuve vivante : une petite initiative de jeunesse, nourrie par l’esprit d’auto-apprentissage, et progressivement transformée en actions concrètes pour un avenir durable - fidèle à son slogan : “Je m’éduque, donc j’agis”.

