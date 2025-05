L’OIF veut faire du tourisme un levier de développement économique inclusif

Le directeur adjoint de l’Autotrité nationale du tourisme du Vietnam, Hà Van Siêu, a eu mardi 6 mai une séance de travail avec Edgar Doerig, Représentant régional pour l’Asie et le Pacifique (REPAP) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), concernant ce projet.

>> Choisir le village de Buot pour voyager, pourquoi pas ?

>> Village de Buot, une destination de choix pour les touristes

>> Le village de Buot, une oasis de tranquillité

>> Buot, un village vert au cœur des montagnes du Nord-Ouest

Photo : TITC/CVN

Edgar Doerig a indiqué que le bureau REPAP de l’OIF au Vietnam, fort de plus de 30 ans d’activité, a contribué à la promotion de la coopération en matière d’éducation, de culture, de développement durable et de la langue française.

Actuellement, l’OIF collabore avec plusieurs universités vietnamiennes pour former des étudiants en tourisme francophones, renforçant ainsi les ressources humaines du secteur.

Concernant le projet Destination Éco-Talents, il s’agit d’une initiative de l’OIF pour la période 2025-2028. Son objectif principal est de créer des emplois et des revenus pour les jeunes, les femmes, ainsi que pour les communautés rurales et périurbaines.

Ceci sera réalisé grâce au renforcement des compétences professionnelles par des activités d’éducation et de formation, ainsi qu’au soutien au développement et à la promotion de services touristiques durables, favorisant par là même le tourisme durable et la préservation du patrimoine culturel.

Le projet sera d’abord mis en œuvre à titre pilote au Vietnam, au Cambodge, aux Comores et au Cabo Verde, avant une éventuelle extension.

Au Vietnam, un site approprié sera sélectionné pour y établir le centre de mise en œuvre, en privilégiant les lieux fréquentés par de nombreux touristes francophones et dotés d’une communauté francophone active.

Photo : Vân Anh/CVN

Adjara Diouf, Coordinatrice du projet, a présenté ses trois piliers principaux :

(1) Éducation, formation professionnelle, spécialisation et renforcement des capacités des acteurs du tourisme

(2) Développement, promotion et exploitation de produits touristiques durables ;

(3) Création et maintien d’un réseau de partenaires pour le tourisme durable.

Le projet met l’accent sur la formation aux compétences entrepreneuriales dans les secteurs du voyage, de la restauration et de l’hôtellerie, sur la création d’emplois et le renforcement des capacités pour les jeunes et les femmes, avec la participation d’experts francophones.

L’OIF prévoit d’établir des centres Destination Éco-Talents (DET) au sein des offices de promotion touristique et des établissements touristiques locaux.

Ces centres fonctionneront comme des espaces communautaires multifonctionnels, fournissant des informations sur l’écotourisme et promouvant la langue française.

Le REPAP de l’OIF souhaite recueillir les contributions et le soutien de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam pour la mise en œuvre et l’évaluation des dossiers, afin d’assurer la réussite du projet.

Hà Van Siêu, a salué les activités de l’OIF et leur contribution à la communauté francophone et au secteur touristique.

Il a exprimé l’espoir que le projet Destination Éco-Talents créera des emplois, renforcera les compétences touristiques des jeunes, des femmes et des communautés locales, préservera la culture autochtone et promouvra le tourisme durable.

Il a également suggéré de répliquer les modèles performants et de former un réseau de pays participants pour promouvoir conjointement le tourisme sur le marché francophone.

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam s’est engagée à accompagner étroitement l’OIF. Les deux parties échangeront prochainement plus en détail sur le contenu de la mise en œuvre et le choix du site pour le centre.

Hà Van Siêu s’est dit convaincu que le projet contribuera à la préservation du patrimoine, à la promotion d’un tourisme responsable et au développement durable des communautés locales.

NDEL/VNA/CVN