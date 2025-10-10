Des montagnes à la ville : l'éducation, le chemin de la réalisation de ses rêves

Que l'on soit enfant des villes ou des montagnes, l'éducation est l'unique horizon, la même lueur d'espoir qui illumine le chemin des rêves.

>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" : une édition record avec 155 articles

Tôt ce matin-là, au milieu de la brume de Ta Van, à Sa Pa, les yeux pétillants d’espoir des enfants attendaient avec impatience la visite d'une délégation caritative. Celle-ci était venue organiser des activités ludiques et éducatives. Ces activités, si banales pour les enfants de la ville, sont un véritable luxe pour ceux des régions montagneuses. Les pieds nus, les chemises trouées laissant apparaître un ventre arrondi, les pantalons trop courts... Malgré cela, les enfants courent et jouent avec une innocence et une joie intactes.

En entrant dans cette salle de classe rudimentaire, on pense à la classe urbaine bien équipée et dotée de toutes les commodités, contrairement à la situation ici. L’école maternelle à la ville est entièrement équipée moderne et fonctionnelle avec téléviseur, projecteur, appareils électroniques intelligents, salles multifonctionnelles… Dès l’âge de trois ans, les enfants y sont initiés au bilinguisme et sont exposés très tôt à des méthodes pédagogiques avancées comme Montessori, STEAM, ou à des activités de développement intégral.

Ces deux environnements semblent distincts, mais ils partagent une marque commune d’ambition à l'apprentissage, la seule voie qui ouvre aux enfants les portes d’un avenir radieux. Pourtant, les conditions et les opportunités d'apprentissage de ces enfants sont très différentes : de la salle de classe nichée au cœur des majestueuses montagnes de Ta Van à celle, équipée des technologies modernes, en ville. Néanmoins, le désir d'apprendre, d'être aimé et de s'épanouir demeure le même. Ce besoin fondamental mérite d'être soutenu et protégé avec la même bienveillance, quelle que soit la distance qui sépare leur école.

Le chemin de Ta Van est jalonné par les empreintes des enfants sur le trajet de l'école

"En arrivant à l'école, les regards empreints d'espoir des parents et des enfants se sont tournés vers le groupe de bénévoles. Interrogés sur leur scolarité, tous les enfants ont exprimé leur nette préférence pour l'école plutôt que de rester à la maison.« J'aime aller à l'école parce que j'apprends, j’ai des professeurs et des amis", a balbutié Luong Ka en vietnamien (Kinh) avec hésitation, pour exprimer son souhait le plus cher.

Ka a pris l'initiative de parler anglais lorsqu’on lui a demandé s'il le connaissait, avec des phrases simples comme "What is your name ?" et "How old are you". Plus surprenant encore, elle ne se contente pas d'apprendre l'anglais, mais elle a également montré quelques notions de chinois, apprises auprès d’une connaissance durant ses vacances d'été.

En suivant Ká sur son chemin jusqu'à l'école, on visite sa petite maison simple au sommet de la colline. Il faut environ une vingtaine de minutes de marche pour s'y rendre. Chaque jour, Ká et sa petite sœur rejoignent l'école et, à la sortie des cours, les deux enfants rentrent ensemble pour aider la famille aux tâches ménagères. Malgré leurs conditions modestes, Ká cherche à surmonter les difficultés grâce à un esprit d'étude remarquable. Son rêve est clair : "Je voudrais devenir guide pour faire découvrir la beauté de ce lieu".

Les paroles de l'enseignant Nguyên Van Minh, de l'Université pédagogique de Hanoi: "L’éducation doit rapprocher les enfants par l’affection fraternelle, afin qu’aucun d’entre eux ne se sente marqué par la richesse ou la pauvreté".

Le pont qui ouvre les portes du savoir

Le Vietnam est résolument engagé dans son "Ère de l’Essor", un parcours ambitieux qui place le peuple au centre du développement économique, politique, culturel et éducatif. L’éducation est la base précieuse pour l’épanouissement des enfants de demain, permettant au pays de se développer et de s’intégrer à l’échelle mondiale par la connaissance et la moralité. C'est également le seul moyen de sortir les plus défavorisés du cercle vicieux de la pauvreté.

Bien qu’appartenant à deux univers éducatifs distincts - de l'enfant qui laisse ses traces sur le chemin de l'école à celui qui devient bilingue dès le plus jeune âge -, tous les élèves ont la possibilité de s’intégrer dans le paysage éducatif vietnamien en rapide évolution.

"Je m’éduque, donc j’agis". Chaque classe bénévole, chaque livre envoyé dans les hautes montagnes, bien que de valeur modeste, représente une étape essentielle dans l’édification des fondations d’une éducation juste et humaine.

Lê Thùy Trang/CVN