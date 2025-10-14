La Francophonie économique renforce ses liens avec le Vietnam

Près de 70 entreprises vietnamiennes et francophones sont réunies à Hanoï, les 14 et 15 octobre 2025, pour la Mission retour de la Mission économique de la Francophonie en Asie du Sud-Est. Organisé par l’OIF et la VCCI, l’événement vise à concrétiser les projets initiés en 2022 et à renforcer les partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l’agro-industrie, la transformation numérique et les services financiers.

>> Participez à la 6e Mission économique au Bénin

>> Fonds “La Francophonie avec Elles” : 19 nouveaux projets retenus

La capitale vietnamienne a accueilli mardi 14 octobre la cérémonie d’ouverture officielle de la Mission retour de la Mission économique de la Francophonie en Asie du Sud-Est, marquant une étape décisive dans la consolidation des relations économiques entre le Vietnam et les pays francophones.

Organisée conjointement par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), cette mission réunit près de 20 entreprises francophones et environ 50 entreprises vietnamiennes, venues explorer de nouvelles opportunités de coopération dans plusieurs secteurs clés. L’événement s’inscrit dans la continuité de la première mission économique francophone organisée en mars 2022 et vise à transformer les échanges établis à l’époque en partenariats concrets et durables.

Un signal fort pour la Francophonie économique

Dans son discours d’ouverture, Edgar Doerig, Représentant de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique, a rappelé que cette mission retour est la première du genre organisée par l’OIF, illustrant que "le temps de latence entre la mission aller en mars 2022 et la mission retour en octobre 2025 est aligné sur celui des affaires, souvent long, parfois très long, qui dure des mois, des années, pour négocier et parvenir à conclure des accords entre les entreprises". Il a souligné que les missions économiques francophones ont déjà rassemblé plus de 2.000 entreprises en trois ans, généré environ 5.000 rendez-vous d’affaires et permis la signature de dizaines de contrats représentant plus de 45 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Il a également insisté sur la triple signification de cette rencontre : "Elle traduit l’importance que nous accordons au développement de la Francophonie économique, répond aux attentes des pays de la sous-région - Vietnam, Cambodge et Laos - et soutient concrètement les entreprises dans la concrétisation de leurs projets d’affaires".

M. Doerig a salué la participation d’entreprises venues d’Afrique et d’Europe, tout en exprimant son espoir de voir émerger, à l’issue des deux jours de travaux, "des perspectives d’accords prometteuses".

Dialogue stratégique et rencontres ciblées

La matinée a été marquée par une conférence inaugurale consacrée aux politiques vietnamiennes visant à promouvoir les échanges avec les partenaires francophones, notamment africains. Nguyên Phuong Trà, directrice générale du Département du Moyen-Orient et de l’Afrique au ministère vietnamien des Affaires étrangères, a présenté les orientations gouvernementales et les mécanismes de facilitation des investissements.

Un atelier technique a ensuite permis d’aborder les opportunités et défis liés aux échanges vietnamo-francophones : fiscalité à l’import-export, procédures douanières, paiements internationaux ou encore sécurisation des contrats. Experts, représentants d’entreprises et institutions financières ont échangé ouvertement sur les solutions concrètes pour lever les barrières commerciales et renforcer la coopération Sud–Sud.

L’après-midi est consacrée aux rencontres B2B et consultations personnalisées, en présence de VietinBank, de la VCCI et d’institutions partenaires. Une cérémonie de signature d’accords est prévue en fin de journée, suivie d’un moment convivial réunissant l’ensemble des participants.

De son côté, Nguyễn Quang Vinh, vice-président de la VCCI, a réaffirmé la place centrale de la Francophonie dans la stratégie d’ouverture économique du Vietnam. "La Francophonie n’est pas seulement un espace culturel et linguistique, mais aussi un pont de valeurs et de confiance entre des nations partageant une langue, un esprit de coopération et une aspiration commune au développement durable", a-t-il déclaré.

M. Vinh a mis en avant la complémentarité naturelle entre les économies vietnamienne et francophones : un Vietnam dynamique, jeune et tourné vers l’innovation ; des partenaires africains et européens disposant de ressources, de savoir-faire et de marchés étendus. "En connectant correctement ces forces, nous pouvons créer un nouveau cercle vertueux de coopération, où chaque entreprise devient acteur du changement", a-t-il ajouté.

Il a également appelé les entreprises vietnamiennes à élargir leur horizon vers l’espace francophone, et invité les partenaires internationaux à percevoir le Vietnam comme "un ami fiable, une destination d’investissement dynamique et sûre".

Texte et photos : Mai Quynh/CVN