Le commerce électronique, moteur de la transformation numérique dans les entreprises

Le commerce électronique est devenu un moteur essentiel de l'économie numérique, affichant une croissance impressionnante de 25% en 2023, et devrait représenter 10% du chiffre d’affaires total du commerce de détail en 2025. Ce processus ouvre non seulement de vastes opportunités, mais incite également les entreprises à s'adapter rapidement et à réaliser des progrès significatifs dans leur transition numérique.

Photo : CTV/CVN

Trân Quôc Bao, directeur général adjoint du groupe KIDO et directeur exécutif du canal E2E (Entertainment & E-Commerce) du groupe, a déclaré qu'au cours des trois premiers mois de mise en œuvre des ventes en ligne, l'entreprise s'inquiétait des résultats quant aux résultats obtenus. Cependant, aujourd'hui, la majorité de ses revenus proviennent du commerce électronique, ce qui prouve qu'il s'agit d'une bonne direction à suivre.

Nguyên Lâm Thanh, représentant de TikTok Vietnam et vice-président de l'Association vietnamienne des communications numériques, a déclaré que la mise en œuvre de la plateforme TikTok et de TikTok Shop vise à soutenir le gouvernement, les entreprises et les travailleurs à l'ère de la transformation numérique tout en rapprochant les produits vietnamiens des consommateurs.

En pratique, l'initiative de TikTok visant à lancer la place de marché OCOP (One Commune One Product - À chaque commune son produit) a mis en valeur les produits agricoles vietnamiens et réduit l'écart numérique entre les zones rurales et urbaines. Dans le cadre de ce programme, les citoyens sont encouragés à organiser une session de diffusion en direct (livestream) chaque samedi pour présenter leurs produits, atteignant avec succès 5 millions de personnes.

En juin 2024, cette initiative a été élargie et renommée "Fierté des produits vietnamiens". Au cours des six derniers mois, 10.000 entreprises ont été soutenues pour publier leurs produits sur TikTok Shop sous des hashtags tels que #FiertéDesProduitsVietnamiens ou #OCOP.

En tant que partenaire du ministère de l'Industrie et du Commerce dans l'organisation de divers programmes, TikTok s'est engagé à soutenir les initiatives de commerce électronique et à aider le ministère à présenter les produits des fabricants vietnamiens à la communauté des consommateurs.

Hoàng Thi Tân, directrice de la coopérative Tam Tra Thai, a indiqué que sa coopérative s’est activement engagée dans la promotion de ses produits sur des plateformes en ligne telles que Zalo, TikTok, Facebook et son site web. Actuellement, environ 40% de sa production est commercialisée via ces plateformes numériques.

Opportunités de percée

L'adoption des technologies de l'information et la transformation numérique offrent également des opportunités de percée pour le secteur économique collectif et les coopératives de la province de Thai Binh. Avec plus de 800 coopératives et groupements coopératifs, la province s'emploie activement à renforcer la mise en relation entre l'offre et la demande, à améliorer la compétitivité et à construire des chaînes de valeur durables pour ses produits phares.

Trân Van Toan, président de l'Alliance des coopératives de Thai Binh, a annoncé qu’en 2024, l'Alliance mettra l'accent sur la numérisation des processus d'enregistrement, d'évaluation et de classification des produits.

Les experts ont noté que le Vietnam est l'un des pays à la croissance la plus rapide en matière de commerce électronique, avec un taux de croissance moyen de 25% par an, se classant parmi les premiers de l'ASEAN.

Selon Lai Viêt Anh, directrice adjointe de l'Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, la croissance rapide du commerce électronique s'accompagne de défis tels que les problèmes de concurrence, les produits contrefaits, les violations de la propriété intellectuelle et la participation inégale des entreprises.

Concernant l'avenir du commerce électronique, Lai Viêt Anh a souligné l'importance de développer des ressources humaines et un commerce électronique durable. Cela nécessite un équilibre entre les intérêts des consommateurs et des entreprises, des grandes et des petites entreprises, ainsi que des entreprises nationales et étrangères. Cet équilibre permettra au Vietnam de concilier ses objectifs de croissance économique avec ses ambitions sociales et environnementales.

VNA/CVN