Communiqué du 15ᵉ Plénum du Parti communiste du Vietnam

Le 15 e Plénum du Parti communiste du Vietnam s’est tenu les 22 et 23 décembre à Hanoï. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé ce plénum et a prononcé d’importantes allocutions d’ouverture et de clôture.

>> Vers le XIVe Congrès national du Parti : gare au sabotage déguisé en attention

>> Le SG Tô Lâm exhorte à la formation d’un contingent de cadres intègres et compétents

>> Le chef du PCV fixe les priorités pour garantir le succès du XIVe Congrès du Parti

Sur le travail de personnel, le Comité central du Parti a approuvé le Rapport du Comité central du XIIIᵉ mandat sur le travail de personnel présentant au XIVe Congrès nationale du Parti. Il a adopté, avec un haut niveau de consensus, la liste des cadres proposés pour siéger au Comité central du XIVe mandat, ainsi que les propositions de personnel destinées au Bureau politique, au Secrétariat et les principaux dirigeants du Parti et de l’État pour le XIVe mandat (2026-2031), afin de les soumettre au XIVe Congrès national du Parti pour examen, décision et élection, conformément aux statuts et aux règlements du Parti.

Photo : VNA/CVN

À propose des projets de documents soumis au XIVe Congrès national du Parti, il s’agit de la quatrième fois que le Comité central donne son avis sur les projets de documents soumis au XIVe Congrès national du Parti.

La majorité des avis ont exprimé un haut degré de consensus, estimant que ces projets avaient été préparés avec sérieux ; que leur contenu était concis, synthétique, global, concret et fortement orienté vers l’action ; qu’ils mettaient en évidence les points saillants ainsi que les nouvelles orientations et positions du Comité central et du Bureau politique, tout en clarifiant les limites et les insuffisances, et en reflétant la détermination politique du Parti ainsi que l’aspiration de la nation.

En ce qui concerne le projet de Rapport récapitulatif de certaines questions théoriques et pratiques sur le Renouveau (Đổi mới) à orientation socialiste au Vietnam au cours des 40 dernières années, le Comité central a estimé que ce projet de rapport reflétait fidèlement, objectivement et de manière exhaustive les grandes réalisations, d’importance historique et d’envergure de l’époque, de la politique de Renouveau. Il a concentré ses discussions sur plusieurs contenus fondamentaux et importants, notamment le contexte mondial, régional et national ayant influencé le Vietnam au cours de 40 années de Renouveau ; l’évolution de la réflexion théorique du Parti durant cette période ; les réalisations, les limites et les leçons tirées de l’édification du socialisme au Vietnam ; les prévisions de la situation, les points de vue ainsi que les orientations et solutions visant à poursuivre l’édification et le développement du pays ainsi que la défense de la Patrie dans la nouvelle phase.

Pour le projet de Rapport récapitulatif des 15 années de mise en œuvre des statuts du Parti, le Comité central a exprimé un haut niveau de consensus et a mené des discussions approfondies pour évaluer les contenus du projet de rapport, notamment le travail de diffusion, de concrétisation, de contrôle et de supervision de l’application des statuts du Parti ainsi que des règlements et orientations du Comité central y afférents ; les résultats et l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions des statuts et des règlements connexes ; les avantages, limites, difficultés et insuffisances rencontrées, ainsi que leurs causes ; les points de vue et principes directeurs pour l’amendement et le complément des statuts du Parti.

Photo : VNA/CVN

Le Comité central a aussi adopté à l’unanimité les projets de documents à soumettre au XIVe Congrès national du Parti.

Le Comité central a également examiné et donné son avis sur le projet de règlement de fonctionnement du XIVe Congrès national du Parti et le projet de règlement électoral du XIVe Congrès; le projet de Rapport récapitulatif du travail d’inspection, de supervision et de discipline du Parti pour le 13e mandat ; l’orientation pour l’élaboration d’un projet visant à dresser le bilan de 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030) ; l’orientation relative à l’élaboration d’un projet de bilan de 40 ans de mise en œuvre du Programme de l’édification du pays durant la période de transition vers le socialisme.

Le Comité central a examiné et donné des suggestions sur Rapport sur les affaires importantes traitées par le Bureau politique entre les 14e et 15e Plénum du Parti du XIIIe mandat et sur plusieurs tâches prioritaires à accomplir d’ici le XIVe Congrès national du Parti ; le Rapport sur les travaux préparatoires au XIVe Congrès national du Parti ; le Rapport récapitulatif du travail d’inspection, de supervision et de discipline du Parti en 2025 et les orientations et missions pour 2026 ; le Rapport sur la situation du pays en 2025 ; et le Rapport récapitulatif du travail financier du Parti pour le mandat 2021-2026.

VNA/CVN