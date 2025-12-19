Le SG Tô Lâm exhorte à la formation d’un contingent de cadres intègres et compétents

La Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a tenu vendredi 19 décembre une conférence en présence du secrétaire général (SG) du PCV, Tô Lâm, afin d’évaluer le travail accompli en 2025 et de définir les objectifs pour 2026.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, le chef du Parti a souligné que, dans le cadre de l’examen du mandat du XIIIe Congrès national du Parti, et plus particulièrement depuis le début de l’année 2025, le travail de sensibilisation et de mobilisation des masses a réaffirmé son rôle essentiel de lien entre le Parti et le peuple. Il contribue à la promotion de la démocratie, au renforcement de la grande union nationale et à la consolidation des rangs du Parti, ainsi qu’à la défense de la Patrie socialiste du Vietnam.

Selon le secrétaire général Tô Lâm, cette entreprise a permis de franchir de nombreuses étapes importantes, notamment des avancées historiques dans la réorganisation de l’appareil du Parti, du niveau central au niveau local. De plus, l’intégration réussie du système de sensibilisation et de mobilisation des masses à tous les niveaux a permis de créer un ensemble unifié, rationnalisé et de plus en plus efficace.

Il a souligné qu’au cours de l’année écoulée, le travail a fait preuve d’innovations notables, tant dans la réflexion que dans les méthodes d’action, notamment dans l’harmonieuse combinaison de la "construction" et de la "lutte", ainsi que dans l’articulation entre sensibilisation et mobilisation.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué les efforts discrets du personnel du secteur, qu’il a qualifié de "combattants" en première ligne du front idéologique, lien indéfectible entre la volonté du Parti et le consensus populaire.

Parallèlement, il a exhorté l’ensemble du secteur à examiner attentivement les limites relevées dans les rapports et à rechercher des solutions efficaces pour les surmonter rapidement.

Alors que le Parti et le système politique tout entier se préparent activement au XIVe Congrès national du Parti, il a insisté sur la nécessité de poursuivre avec vigueur l’éveil des aspirations à la prospérité et à la puissance du pays, de tirer le meilleur parti des forces internes et de mobiliser toutes les ressources pour accélérer et réaliser des progrès décisifs. Dans cette perspective, la sensibilisation et la mobilisation des masses jouent un rôle crucial, exigeant et honorable.

Il a exhorté le secteur à se concentrer sur le conseil stratégique afin de maintenir le cap politique, de persévérer dans l’objectif d’indépendance nationale liée au socialisme et de protéger fermement le fondement idéologique du Parti. Il a affirmé qu’il s’agissait d’une mission vitale, permanente et de longue haleine.

S’appuyant sur le principe selon lequel "lorsque la pensée est claire, l’action est décisive et les résultats sont concrets", il a insisté sur la nécessité de renforcer l’éducation politique et idéologique, de prévenir et d’enrayer la dégradation de l’idéologie politique, de l’éthique et du mode de vie des responsables, et de construire une position solide sur le plan idéologique.

Le chef du Parti a également souligné l’importance de rester à l’écoute des réalités vécues par la population et de suivre de près l’opinion publique. Le travail de sensibilisation et de mobilisation doit être mené avec constance et sensibilité, dans un esprit d’écoute attentive, de compréhension profonde, de persuasion rationnelle et d’accompagnement bienveillant.

Chaque responsable doit placer le peuple au centre de ses préoccupations, en s’appuyant sur les outils d’analyse de données et l’intelligence artificielle pour comprendre rapidement les aspirations des citoyens et les conseiller sur des politiques conformes à la volonté populaire, prévenant ainsi l’émergence de tensions sociales, a-t-il recommandé.

Photo: VNA/CVN

Concernant l’information et la communication, il a exigé une refonte complète et le maintien d’une approche proactive et directive. La presse révolutionnaire doit réaffirmer sa fermeté politique et son rôle pionnier sur le plan idéologique et culturel, en tirant pleinement parti des avantages technologiques et en dominant le paysage informationnel, contribuant ainsi à renforcer la confiance et le consensus au sein de la société.

S’agissant des efforts de mobilisation des masses, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de consolider le bloc de grande union nationale et d’orienter les actions vers la base, en étant véritablement proche du peuple, en le comprenant et en assumant une responsabilité envers lui.

Il a également appelé à accorder une plus grande attention à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires de l’aide sociale, des personnes méritantes, des ménages démunis et des groupes vulnérables, ainsi qu’à la promotion du rôle des minorités ethniques, religieuses et de la diaspora dans le développement du pays.

Le chef du Parti a particulièrement insisté sur la nécessité de former un contingent de cadres de sensibilisation et de mobilisation des masses dotés d’une "intégrité morale, d’un esprit clair et d’une plume acérée", soulignant le besoin de fonctionnaires "engagés et compétents".

À court terme, il a exhorté le secteur à se concentrer sur la diffusion et la promotion de mouvements d’émulation patriotique, afin de créer un climat d’enthousiasme et de confiance en prévision du XIVe Congrès national du Parti et des élections législatives de la XVe législature et des élections des Conseils populaires de différents échelons pour le mandat 2026-2031.

Trinh Van Quyêt, membre du Politburo et chef de cette Commission, a déclaré que l’ensemble du secteur mettra en œuvre les avis du secrétaire général Tô Lâm dans les plans de travail pour 2026, avec la détermination de remplir toutes les tâches assignées avec brio et de consolider son rôle de force clé sur le front de sensibilisation et de mobilisation des masses du Parti.

VNA/CVN