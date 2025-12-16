Vers le XIVe Congrès national du Parti : gare au sabotage déguisé en attention

Alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement, le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), notamment les questions liées au personnel, a suscité un vif intérêt auprès des cadres, des membres du Parti et de l’ensemble de la société.

>> Les documents du XIVe Congrès national du Parti cristallisent l’esprit et l’action du pays

>> Directives du Premier ministre pour créer l’élan vers le XIVᵉ Congrès national du Parti

>> XIVᵉ Congrès national du Parti : le SG Tô Lâm demande une préparation rigoureuse

Photo : VNA/CVN

Le travail des cadres a toujours été primordial pour la cause du PCV. Comme le soulignent les documents du XIIIe Congrès national du PCV, il s’agit de "la clé de voûte" ; le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a également indiqué qu’il s’agissait du "cœur même de l’action".

Plus précisément, la préparation du personnel du XIVe Congrès national du PCV prévoit la préparation des candidats au nouveau Comité central du PCV, au Politburo, au Secrétariat du Comité central du PCV et aux postes dirigeants clés au sein du Parti et de l’État.

Le XIVe Congrès national du PCV est prévu du 19 au 25 janvier 2026. L’un de ses principaux contenus est l’élection d’un nouveau Comité central du PCV, qui élira ensuite le Politburo et le secrétaire général du PCV.

Ce congrès se déroulera à un moment crucial pour la poursuite de la politique de rénovation du Vietnam. Ce processus a débuté avec la "rénovation de la pensée économique" proposée lors du VIe Congrès national du PCV en décembre 1986.

Le XIVe Congrès national du PCV revêt donc une importance capitale, s’appuyant sur les acquis du passé et ouvrant la voie à l’avenir. Le travail du personnel lors de ce congrès aura un impact déterminant sur la trajectoire de développement future du pays.

Ces jours-ci, l’opinion publique a beaucoup débattu de la question du personnel du PCV, un sujet étroitement lié au prochain 15e plénum du PCV.

Le 9 décembre, lors d’une réunion de la permanence des sous-comités préparatoires du XIVe Congrès national du PCV, le secrétaire général Tô Lâm a demandé au sous-comité du personnel du XIVe Congrès national du PCV de "continuer à peaufiner tous les aspects du travail du personnel et de le soumettre au prochain XVe plénum du PCV".

Plus tôt, au début novembre, le 14e plénum du PCV, a convenu de la composition du Politburo et du Secrétariat du XIVe Comité central du PCV.

Il est tout à fait compréhensible que la grande majorité des cadres, des membres du Parti, des habitants portent une grande attention au XIVe Congrès national du PCV. Cependant, cette attention peut s’exprimer de diverses manières.

Bien qu’aucune disposition légale n’interdise pas les "discussions du grand public sur le travail du personnel du Parti autour d’une table à thé", de telles discussions peuvent parfois avoir des conséquences imprévisibles.

La réalité a montré que les méthodes employées par le passé pour attaquer et discréditer grossièrement les politiques du Parti et de l’État vietnamiens se sont révélées inefficaces. Récemment, certaines forces hostiles ont eu recours à des tactiques plus sournoises, utilisant la "discussion objective" comme prétexte à un "sabotage discret".

Sous couvert de "suggestions", elles cherchent à nier les progrès significatifs accomplis par le Parti et l’État au cours des cinq dernières années dans la lutte contre la corruption et la passivité, allant jusqu’à déformer certaines affaires importantes et les mesures disciplinaires prises contre les hauts cadres en les qualifiant de "luttes intestines", de "manœuvres politique" ou de simples "démonstrations de force".

Sous prétexte de "prédire des postes dirigeants clés", elles exagèrent délibérément les différences régionales, alimentent les conflits institutionnels et favorisent l’influence indue de certains individus sur le collectif.

Sous prétexte de "soutenir les cadres au service du peuple", elles attisent secrètement les tensions sociales, dénigrent le prestige des cadres les plus méritants et insinuent une prétendue "rénovation du travail du personnel" incompatible avec les option du Parti.

Elles diffusent en outre de fausses informations et des récits inventés sur les réseaux sociaux sous prétexte de "lutter contre la désinformation", créant ainsi une zone grise où il est difficile de distinguer le vrai du faux, dans le seul but de semer le doute et la panique au sein de la population.

Certains, sous couvert de "fournir des informations fiables", répandent des rumeurs telles que la prétendue "liste des membres du Politburo" et le "quartet", insinuant une "manipulation en coulisses" et affirmant que les postes clés étaient déjà "prédéterminés".

Nous savons que le 13e Plénum du PCV a publié en intégralité les documents qui seront soumis au XIVe Congrès national du PCV pour recueillir les commentaires du public du 15 octobre au 15 novembre 2025.

Durant cette période d’un mois, 5 millions de personnes y ont participé et 13 millions d’avis et de suggestions ont été recueillis. Les sous-comités préparatoires du XIVe Congrès national du PCV ont pleinement intégré ces avis pour perfectionner les documents.

Participer activement aux commentaires relatifs aux documents du XIVe Congrès national du PCV est un moyen important pour chaque citoyen d’œuvrer avec le Parti au façonnage d’un avenir prospère pour le pays. Chaque avis est porteur de l’intelligence et de la responsabilité civique, et contribue à la prise de décisions éclairées, conformes à la volonté du peuple et aux besoins du développement national.

Par ailleurs, une autre manifestation importante de la responsabilité civique consiste à s’opposer résolument et à réfuter activement toute forme de fausse information concernant le travail du personnel lors du XIVe Congrès national du PCV, même si cette information semble anodine.

Comme l’a souligné le secrétaire général Tô Lâm, chacun doit diffuser activement des informations positives, renforcer la confiance des cadres, des membres du Parti et du peuple, construire un consensus social et s’unir pour progresser résolument vers les objectifs de développement du pays.

VNA/CVN