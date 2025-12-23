Clôture du 15e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam

Après deux jours de travail intensif, le 15 e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIII e mandat) s’est clôturé le matin du 23 décembre à Hanoï, ayant mené à bien l’ensemble de son programme.

Dans son discours de clôture, au nom du Bureau politique et du Secrétariat, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exprimé sa gratitude aux membres du Comité central pour leur engagement, leur esprit démocratique, ainsi que leur sincérité et leur sens des responsabilités.

Il a passé en revue près de 100 ans d’histoire du Parti communiste du Vietnam (PCV), mettant en relief les réalisations obtenues depuis le lancement du Renouveau (Dôi moi), qui ont permis de tirer de précieuses leçons pour guider le pays vers une nouvelle ère de développement.

Le dirigeant a également évoqué les défis auxquels le pays a été confronté ces dernières années, notamment les crises sanitaires, les catastrophes naturelles et les enjeux géopolitiques. Il a mis en lumière les orientations, politiques et décisions stratégiques adoptées par le Parti pour surmonter les difficultés, atteindre les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti et insuffler un nouvel élan au développement national dans la nouvelle ère.

Tô Lâm a souligné la nécessité d’accélérer les percées stratégiques dans la réforme institutionnelle, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, dans le développement de nouveaux modèles et méthodes de production et d’affaires, ainsi que dans la construction d’infrastructures socio-économiques. Le Parti continuera également de se concentrer sur l’amélioration de la qualité des ressources humaines.

Le Comité central du Parti a discuté des préparatifs du XIVe Congrès national du Parti. Il a approuvé un rapport sur le travail du personnel destiné à être présenté au XIVe Congrès, et a adopté à une large majorité les propositions de candidatures aux postes de membres du Comité central du Parti du 14e mandat (membres titulaires et suppléants), ainsi que les propositions de candidatures au Bureau politique, au Secrétariat et aux principaux postes de direction du Parti et de l’État pour le mandat 2026-2031, en vue de leur soumission au XIVe Congrès national du Parti.

Au nom des personnes proposées aux candidatures au Comité central du Parti et aux fonctions de direction du prochain mandat, le secrétaire général a affirmé sa détermination à continuer de travailler dans un esprit de solidarité et d’unité, avec un sens élevé des responsabilités et une grande efficacité, afin de répondre à la confiance du Parti et du peuple.

À l’approche de la nouvelle année, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a demandé aux responsables de conclure l’année 2025 de manière efficace et économe. Il a insisté sur l’importance de garantir que la population puisse accueillir l’année 2026 dans la joie et la sécurité, tout en se préparant sans délai aux missions de la nouvelle année et du nouveau mandat.

VNA/CVN