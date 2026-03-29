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Brefs / International
Chine : un mort et 25 blessés dans l'incendie d'un immeuble de grande hauteur dans le Nord

Une personne a perdu la vie et 25 autres ont été blessées, dont sept se trouvent dans un état critique, samedi 29 mars, à la suite de l'incendie d'un immeuble de grande hauteur à Taiyuan, dans la province chinoise du Shanxi (Nord), ont indiqué les autorités locales.

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L'incendie s'est déclaré vers 20h00 dans l'arrondissement de Xiaodian, à Taiyuan, ont indiqué des sources au sein de la municipalité de Taiyuan. Pour l'instant, les flammes ont été maîtrisées. Les pompiers mènent actuellement des opérations de recherche et de sauvetage à l'intérieur de l'immeuble.

Xinhua/VNA/CVN

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