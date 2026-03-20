Un incendie dans une usine de pièces automobiles sud-coréenne fait 53 blessés et 14 disparus

Un incendie de grande ampleur s'est déclaré vendredi 20 mars dans une usine de fabrication de pièces automobiles sud-coréenne, faisant 53 blessés et 14 disparus, selon l'agence de presse Yonhap.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le sinistre s'est déclaré à 13h17 heure locale (4h17 GMT) dans cette usine située à Daejeon, à environ 140 km au sud-est de la capitale, Séoul. À 15h30 heure locale, on comptait 24 blessés graves et 29 blessés légers.

Certaines des victimes ont été intoxiquées par la fumée, tandis que d'autres ont été blessées après avoir sauté depuis les bâtiments en feu.

Sur les 170 ouvriers qui se trouvaient dans l'usine au moment de l'incident, 14 étaient toujours portés disparus.

Moins d'une heure après le premier signalement, l'Agence nationale des sapeurs-pompiers a émis un ordre de mobilisation nationale afin de déployer des moyens de lutte contre l'incendie provenant d'autres régions vers la zone touchée.

Environ 90 camions de pompiers et engins, ainsi que quelque 200 sapeurs-pompiers, ont été dépêchés sur les lieux, tandis que les hélicoptères du Service forestier ont contribué à la lutte contre les flammes.

Les secouristes n'ont pas encore pu pénétrer dans l'usine en raison du risque d'effondrement du bâtiment et d'explosions chimiques. L'un des deux bâtiments préfabriqués de l'usine, reliés par une passerelle, a été entièrement détruit, tandis que les flammes se sont propagées à l'autre bâtiment.

À l'intérieur d'un des bâtiments, environ 200 kilos de sodium auraient été stockés, augmentant le risque d'explosion.

AFP/VNA/CVN