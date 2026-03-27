Le Canada atteint l'objectif de dépenses de défense fixé par l'OTAN

Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé jeudi 26 mars que le Canada avait atteint l'objectif fixé par l'OTAN en matière de dépenses de défense, à savoir 2% du PIB, réalisant cet objectif avec cinq ans d'avance sur le calendrier prévu.

>> Canada : des coups de feu tirés vers le consulat américain à Toronto

M. Carney a indiqué dans un communiqué qu'au cours des dix derniers mois, son gouvernement avait agi à une vitesse et à une échelle "sans précédent", dépensant plus de 63 milliards de dollars canadiens (46 milliards de dollars), ce qui représente la plus forte augmentation en glissement annuel des investissements du Canada dans la défense. Il a ajouté que le Canada avait accéléré sa progression vers le nouvel objectif fixé par l'OTAN, soit 3,5% du PIB pour les dépenses de défense de base et 1,5% supplémentaire pour les investissements liés à la défense et à la sécurité, à atteindre d'ici 2035.

Xinhua/VNA/CVN