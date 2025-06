Presse révolutionnaire vietnamienne : un siècle au service de la nation

Cette année, le Vietnam célèbre le centenaire de sa presse révolutionnaire (1925-2025). Depuis la création du journal Thanh Niên (Les jeunes) - première publication révolutionnaire fondée par le leader Nguyên Ai Quôc - la presse révolutionnaire vietnamienne a parcouru un siècle d’histoire au service de la nation, de la Patrie et du peuple.

>> Le Président Hô Chi Minh, le grand maître de la presse révolutionnaire vietnamienne

>> La presse révolutionnaire vietnamienne poursuit sa mission traditionnelle à l’ère numérique

>> Ouverture du Festival national de la presse 2025 à Hanoï

>> La vérifiabilité de l’information est la "norme d’or" du journalisme de référence

Le 21 juin 1925, à Guangzhou (Chine), Nguyên Ai Quôc lançait Thanh Niên, organe de l’Association de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam. Cette publication ne marquait pas seulement la naissance de la presse révolutionnaire vietnamienne, mais aussi le début d’un long et héroïque parcours au service de la cause nationale.

Photo d'archives

Dans son sillage, d’autres titres comme Tạp chí Đỏ (Revue Rouge), Việt Nam Độc lập (Vietnam Indépendant) ou Cờ Giải phóng (Drapeau de la Libération) ont relayé les idéaux révolutionnaires. La presse a joué un rôle fondamental dans la mobilisation populaire qui a conduit à la victoire de la Révolution d’Août 1945 et à la naissance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945.

Pendant les guerres de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains, la presse s’est transformée en un véritable front. Les journalistes étaient présents sur toutes les lignes de combat, souvent au péril de leur vie.

"Plus de 500 journalistes sont tombés au champ d’honneur", rappelle Trân Mai Huong, ancien directeur général de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). «Je les ai appelés les chroniqueurs de l’histoire par le sang, sous le feu des balles».

Avec plus de 260 journalistes tombés, la VNA est l’organe de presse ayant payé le plus lourd tribut pour l’indépendance nationale.

Après la réunification nationale en 1975, et plus encore depuis le lancement de la politique de Renouveau (Đổi mới) en 1986, la presse vietnamienne s’est vu confier de nouvelles missions : diffuser les politiques de Renouveau, exercer un rôle de critique sociale et de supervision, tout en défendant les fondements idéologiques du pays.

Un centenaire tourné vers l’avenir

À l’ère de la transformation numérique, le développement d’écosystèmes multimédias et multiplateformes - à l’instar de VietnamPlus (de la VNA), VTV ou VOV - est désormais une priorité pour promouvoir l’image du pays à l’international et construire une presse professionnelle, humaniste et moderne.

La Résolution N°18 du 25 octobre 2017 du Comité central du Parti (XIIe mandat) a marqué un tournant pour le secteur de la presse, en préconisant la planification et la réorganisation des organes d’information. Une révision de la Loi sur la presse est également envisagée afin de répondre aux exigences de l’ère numérique et de l’intégration internationale.

Photo d'archives

Le Festival national de la presse 2025, organisé à Hanoï du 19 au 21 juin, est l’un des temps forts du centenaire. Il s’agit d’un événement d’envergure politique, mais aussi d’un rendez-vous culturel et professionnel réunissant journalistes et grand public de tout le pays.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, a appelé les journalistes à «innover dans la pensée, renouveler les modes d’expression et approfondir leur rôle social».

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, les journalistes sont appelés à ouvrir de nouvelles perspectives pour la presse révolutionnaire vietnamienne au XXIe siècle.

VNA/CVN