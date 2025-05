Algérie et Afrique du Sud

Photo : VNA/CVN

En Algérie, la cérémonie s’est tenue sur l’avenue Hô Chi Minh à Alger. L’ambassadeur Trân Quôc Khanh a souligné que ce nom, attribué à une artère centrale, illustre l’admiration profonde des Algériens pour l’Oncle Hô. Il a rappelé l’amitié historique entre les deux peuples, forgée dans les luttes et continuellement renforcée au fil des ans.

Photo : VNA/CVN

Djamel Belamou, président du quartier Raïs Hamidou, a exprimé sa fierté d’accueillir une plaque commémorative dédiée à Hô Chi Minh, affirmant que les habitants locaux connaissent bien sa figure emblématique.

Le matin même, l’ambassade avait aussi organisé une cérémonie de lever du drapeau pour le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, accompagnée d’une offrande au buste de l’Oncle Hô dans l’enceinte diplomatique.

Photo : VNA/CVN

En Afrique du Sud, l’ambassade du Vietnam a réuni son personnel, leurs familles et des représentants de la communauté vietnamienne pour une cérémonie d’hommage. L’ambassadeur Hoàng Sy Cuong a rappelé le rôle du Président Hô Chi Minh comme héros de la libération nationale et homme de culture mondial, et a appelé à suivre sa pensée et son exemple.

À cette occasion, une œuvre rare du peintre sud-africain Jan van Rooyen, un portrait à l’huile du Président Hô Chi Minh peint dans les années 1960, a été dévoilée pour la première fois. Son fils, Phil van Rooyen, a expliqué que l’œuvre, inspirée d’une photo de presse, témoigne du respect profond que son père portait au grand leader vietnamien. Le tableau sera temporairement exposé à l’ambassade du Vietnam à Pretoria pour le présenter largement au public, notamment les Vietnamiens.

VNA/CVN