La victoire du 30 avril 1975 saluée par les médias nicaraguayens et algériens

À l'occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025), la radio nicaraguayenne La Primerisima a diffusé une série d'articles soulignant l'importance historique de la victoire vietnamienne du 30 avril 1975.

Dans son article intitulé Le Vietnam est un, le peuple vietnamien est un, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), Tô Lâm, affirmait que le moment où le drapeau de la libération flotta au sommet du Palais de l'Indépendance à midi le 30 avril 1975 marqua un événement décisif dans l'histoire du pays, scellant la libération complète du Sud et la réunification nationale. "Ce fut non seulement une victoire retentissante pour le peuple vietnamien dans sa lutte acharnée contre les États-Unis, mais aussi un symbole éclatant d'héroïsme révolutionnaire, de volonté d'indépendance, de résilience et de la force d'une grande unité nationale", a déclaré le chef du Parti, cité par La Primerisima.

Photo : Capture d'écran/CVN

L'article a également relaté et décrit avec force l'atmosphère festive qui régnait dans la capitale, Hanoï, et à Hô Chi Minh-Ville, où la population célébrait avec joie "une victoire sur une armée autrefois considérée comme invincible".

Il a souligné que la campagne historique de Hô Chi Minh, qui s'est déroulée sur 55 jours et 55 nuits, a non seulement mis fin à l'une des guerres les plus féroces de l'histoire moderne, mais a également marqué la naissance d'un nouveau "tigre" asiatique : un Vietnam résilient, unifié et en plein essor.

La Primerisima, un média de premier plan au Nicaragua, a également salué le leadership clairvoyant du PCV et du Président Hô Chi Minh. Sous la direction du Parti et de l'Oncle Hô, l'aspiration à la réunification est devenue une puissante force spirituelle, unissant la nation entière pour surmonter tous les défis, accéder à l'indépendance en 1945, chasser les colonialistes en 1954 et réaliser la réunification en 1975.

La radio nicaraguayenne a également passé en revue les réalisations remarquables du Vietnam au cours du demi-siècle de réunification, mentionnant un taux de croissance économique de plus de 7% en 2024. Elle a notamment mis en lumière le développement de la capitale, Hanoï, avec "d'innombrables commerces, écoles, entreprises, grandes et petites, et de nouveaux quartiers résidentiels", tout en préservant son charme historique caractéristique autour du mausolée du Président Hô Chi Minh.

La victoire du 30 avril n'est pas seulement une source de fierté pour le Vietnam, mais aussi un symbole mondial de l'aspiration à la liberté, a affirmé La Primerisima, ajoutant que le message "Le Vietnam est un" du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, guidera le peuple vietnamien sur la voie du développement et de l'intégration internationale.

Parallèlement, le 28 avril, le site web francophone et arabophone du journal algérien La Patrie News a également publié un article saluant la lutte passée du Vietnam et ses efforts de construction nationale. L'article exprimait son admiration pour l'atmosphère vibrante qui régnait alors que le Vietnam se préparait à célébrer cet événement historique.

Intitulé "Célébration des 50 ans de la réunification nationale du Vietnam : une lutte héroïque pour la paix", l'article, rédigé par un envoyé spécial de La Patrie News, décrivait les scènes joyeuses et animées des derniers jours d'avril, alors que le Vietnam s'apprêtait à commémorer solennellement le 50e anniversaire de la réunification nationale - l'aboutissement d'une lutte longue, ardue et héroïque, marquée par d'immenses sacrifices face à de puissants adversaires étrangers.

L'auteur a dépeint avec vivacité des scènes de Vietnamiens de tous âges rassemblés dans les espaces publics pour célébrer la victoire, agitant des drapeaux et arborant des sourires de triomphe. L'enthousiasme suscité par les festivités à venir a également captivé les touristes. Des affiches géantes commémorant cette victoire historique ont été placardées dans les villes, le long des rues et sur les bâtiments, rappelant ce triomphe mémorable.

Selon l'article, l'héritage et l'idéologie révolutionnaires du Vietnam sont étroitement liés à ceux de l'Algérie. Ils reposent sur une approche de paix, de tolérance et de réconciliation, avec un engagement de neutralité et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres nations.

Photo : VNA/CVN

Un demi-siècle après la réunification, le peuple vietnamien est profondément fier de son histoire nationale et envisage avec confiance un avenir radieux. Le Vietnam a connu un essor vigoureux, construisant progressivement une nation pacifique et prospère, profondément intégrée à la communauté internationale.

L'article souligne qu'aujourd'hui, le Vietnam figure parmi les pays en développement les plus dynamiques au monde, participant activement à des organisations internationales telles que les Nations unies, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum Asie-Europe (ASEM) et la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Cette nation émergente, forte de son remarquable développement socio-économique, recèle un immense potentiel, conclut l'auteur.

L'auteur a exprimé sa confiance que la distance géographique entre Alger et Hanoï n'empêcherait pas les deux pays de progresser vers un partenariat mutuellement bénéfique et global.

VNA/CVN