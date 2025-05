L’image de Hô Chi Minh demeure vivace dans la mémoire des Bangladais

L'ambassade du Vietnam au Bangladesh, en collaboration avec un groupe d'érudits bangladais, a organisé à Dhaka un séminaire sur l'héritage des pensées du Président Hô Chi Minh sur la diplomatie et les réalisations du Vietnam en tant que membre actif de la communauté internationale, à l'occasion du 135 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh et du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors du séminaire, l'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyên Manh Cuong, a passé en revue les étapes importantes de la vie et de la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, et ses grandes contributions à la lutte pour la libération nationale et la réunification.

Il a affirmé que la pensée diplomatique de Hô Chi Minh restait d'actualité et constituait un héritage inestimable du peuple vietnamien, hérité et appliqué avec souplesse par le Parti et l'État dans toutes leurs politiques étrangères et d'intégration internationale.

Rappelant le moment où le peuple bangladais est descendu dans la rue pour soutenir le Vietnam et le Président Hô Chi Minh peu après l'indépendance du Bangladesh en 1971, les chercheurs ont affirmé que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes historiques dans leurs luttes pour la libération nationale. Ils ont toujours entretenu des liens d'amitié étroits et se sont soutenus mutuellement tout au long du processus de construction et de développement nationaux.

Photo : VNA/CVN

Selon les participants, l'histoire de la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance et la réunification nationale, ainsi que ses réalisations en matière de développement, constituent une source d'inspiration pour de nombreux peuples du monde entier, qui peuvent en tirer des leçons et les appliquer dans leur propre contexte.

Auparavant, le 16 mai, l'ambassade et le Comité de liaison de la communauté vietnamienne au Bangladesh ont célébré le 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh avec la participation du personnel de l'ambassade et de nombreux Vietnamiens résidant dans ce pays.

VNA/CVN