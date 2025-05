Remise de livres sur le Président Hô Chi Minh à Masciano en Italie

>> Diverses activités en Hongrie pour fêter l'anniversaire du Président Hô Chi Minh

>> Le Parti lao félicite le Président Hô Chi Minh à l'occasion du 135e anniversaire de sa naissance

>> Événements au Cambodge pour célébrer le 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh

>> Hô Chi Minh, un ami proche dont le souvenir vit à jamais dans le cœur des amis internationaux

Photo : VNA/CVN

En présence du maire de Masciano, Michele Moretti, l’ambassadeur vietnamien a remis ces précieux ouvrages au président de cette association.

À cette occasion, Duong Hai Hung a exprimé son émotion de se trouver dans cette petite ville qui conserve de nombreuses informations sur le Président Hô Chi Minh et sur le Vietnam. Il a notamment salué l’engagement de l’association A.P.S. INTRA, qui met à la disposition du public italien une collection de plus de 5.000 livres sur le sujet. Le diplomate a également rappelé le séjour du Président Hô Chi Minh en Italie comme un symbole d’amitié entre les Vietnamiens et les Italiens.

Le maire Michele Moretti a exprimé sa joie d’accueillir l’ambassadeur du Vietnam et a fait part de son souhait de renforcer la coopération économique, politique et culturelle entre les deux parties.

Pour sa part, le président de l’association A.P.S. INTRA a rappelé la collection de livres sur le Vietnam et le Président Hô Chi Minh offerte par la famille de l’historien Giuseppe Tagliazucchi. Il a également souligné les activités conjointes menées avec l’ambassade du Vietnam, contribuant au renforcement des relations bilatérales.

Selon lui, la remise de livres à l’A.P.S. INTRA témoigne de l’admiration du peuple italien pour le Président Hô Chi Minh et contribue à approfondir l’amitié et la coopération entre le Vietnam et l’Italie.

VNA/CVN