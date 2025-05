Cuba honore la mémoire de Hô Chi Minh et lance un département d'études vietnamiennes

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Lê Quang Long a souligné que la pensée, la morale et le style exemplaire de Hô Chi Minh restent un modèle pour la communauté vietnamienne à Cuba et dans le monde entier.

Il a appelé les Vietnamiens résidant à Cuba à suivre l'exemple moral du Président, à cultiver et à appliquer sa pensée dans leurs études et leur travail, afin de contribuer au développement national ainsi qu'au renforcement de la solidarité et de l'amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba.

Lundi 19 mai, l'Université de La Havane, en collaboration avec l'Institut cubain d'amitié avec les peuples, a inauguré le Département d'études vietnamiennes "Hô Chi Minh" au sein de sa Faculté de philosophie, d'histoire et de sociologie.

Photo : VNA/CVN

La rectrice de l’Université de La Havane, le Dr .Miriam Nicado García, a déclaré que cette initiative est le fruit des relations historiques entre les deux nations et qu’elle favorisera la coopération entre établissements d’enseignement supérieur, consolidant ainsi le partenariat bilatéral global.

La Dr. Maria Teresa Montes, directrice du nouveau département, a exprimé sa fierté et souligné la portée symbolique de l’inauguration, qui coïncide avec la date de naissance du Président Hô Chi Minh et l’anniversaire de la mort du héros cubain José Martí.

Le Département concentrera ses travaux sur la promotion de la recherche autour de la pensée politique et de l’héritage de Hô Chi Minh, ainsi que sur les aspects historiques, économiques, sociaux et culturels du Vietnam.

L'ambassadeur Lê Quang Long a exprimé sa confiance que l'Université de La Havane deviendra un centre d'excellence pour les études vietnamiennes, ayant pour mission de diffuser la pensée du Président Hô Chi Minh à travers l'Amérique latine et au-delà.

VNA/CVN