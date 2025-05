Le Vietnam et l'Algérie réaffirment leur solidarité historique

Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a reçu le 30 avril une délégation du Front de libération nationale (FLN) d'Algérie, en visite au Vietnam pour participer à la célébration des 50 ans de la réunification nationale (30 avril 1975-30 avril 2025)

Photo : VNA/CVN

Dô Van Chiên a chaleureusement accueilli la délégation de haut niveau du FLN à cet événement d'une importance capitale, non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi comme une occasion d'exprimer sa profonde gratitude pour le soutien précieux des amis internationaux et des peuples épris de paix du monde entier, dont ceux d'Algérie, à la cause de la réunification nationale.

Il a souligné la solidarité et le soutien mutuel de longue date entre les deux Partis et les deux nations dans leurs luttes pour la libération nationale, ainsi que leur aspiration commune à l'indépendance, à la prospérité et au bonheur, considérant cela comme un héritage inestimable qu'il convient d'entretenir, de renforcer et de transmettre aux générations futures.

Bensalem Mohamed, membre du Bureau politique du FLN, a transmis les salutations chaleureuses du secrétaire général du FLN au secrétaire général du Parti, Tô Lâm, affirmant que la victoire du peuple vietnamien dans sa juste lutte pour l'indépendance nationale a toujours été une source d'inspiration inépuisable pour des générations de dirigeants et pour le peuple algérien.

Il a rappelé avec gratitude le soutien constant du Parti communiste et du peuple vietnamien à la lutte pour l'indépendance nationale de l'Algérie.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont convenu de consolider et de promouvoir leurs relations traditionnelles en intensifiant les échanges de délégations afin de renforcer la confiance politique, d'accroître la compréhension mutuelle. Ils ont convenu d'intensifier les échanges d'expériences en matière de construction du Parti, de leadership, de gestion nationale, de formation du personnel et de développement théorique adapté au nouveau contexte, et de finaliser prochainement les négociations en vue de la signature d'un accord de coopération entre les deux Partis.

Les deux parties ont également convenu de continuer à encourager les agences gouvernementales et législatives à échanger des mesures visant à renforcer et élargir leur collaboration bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'énergie et de la culture.

VNA/CVN