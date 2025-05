La presse cubaine salue la pensée et la carrière du Président Hô Chi Minh

À l'occasion du 135 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, l'agence de presse cubaine Prensa Latina a publié un article intitulé "Le Vietnam et la lumière inextinguible du patriote", affirmant que la pensée et la carrière de Hô Chi Minh continuent d'éclairer la voie de la révolution vietnamienne.

>> Le Vietnam reste dans le cœur du peuple cubain : presse cubaine

>> Vietnam - Cuba : une coopération toujours plus profonde

>> Le Vietnam et Cuba renforcent leur amitié particulière et leur solidarité historique

Photo : Mausolée de Hô Chi Minh/CVN

Le correspondant de Prensa Latina au Vietnam, Moisés Pérez Mok, commence son article en expliquant la signification du nom Hô Chi Minh - "celui qui apporte la lumière" - ou Nguyên Ai Quôc - "le patriote". L'auteur souligne que, quelle que soit l'interprétation, le peuple vietnamien et le monde s'accordent à dire qu'après 135 ans, l'exemple du leader révolutionnaire vietnamien brille toujours sur la voie qu'il a choisie vers le socialisme.

L'article retrace le grand parcours révolutionnaire de Hô Chi Minh, depuis le départ du jeune Nguyên Tât Thành à 21 ans en quête de la voie du salut national, jusqu'aux étapes cruciales comme l'influence de la Révolution russe de 1917 sur sa pensée révolutionnaire. Prensa Latina met en évidence le tournant décisif où il découvre la voie de la libération nationale à travers les thèses de Lénine.

Une large partie de l'article analyse la pensée militaire de Hô Chi Minh, mettant l’accent sur le principe de "prendre le peuple comme racine" et de "résistance de tous les peuples" ainsi que sur une analyse approfondie de l'art diplomatique de Hô Chi Minh, une arme puissante qui a contribué aux glorieuses victoires de la nation.

L'article cite également les paroles de Hô Chi Minh sur l'union nationale et sa célèbre affirmation "Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté", illustrant la détermination du peuple vietnamien. Prensa Latina conclut que l'exemple de Hô Chi Minh continue d'inspirer le Vietnam dans son œuvre de construction et de défense nationale, tout en encourageant les nations luttant pour l'indépendance et la liberté dans le monde.

VNA/CVN