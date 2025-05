La presse argentine rend hommage à Hô Chi Minh à l'occasion de son anniversaire

Hô Chi Minh, figure clé de la fondation de la République démocratique du Vietnam et figure politique, intellectuelle et idéologique régionale, a fait l'éloge du site web argentin Resumen Latinoamericano , à l'occasion du 135 e anniversaire de l'Oncle Hô, le 19 mai.

>> Hô Chi Minh et les 50 ans de relations Vietnam - Mexique mis à l’honneur au Mexique

>> Le Parti lao félicite le Président Hô Chi Minh à l'occasion du 135e anniversaire de sa naissance

>> La pensée de Hô Chi Minh, pierre angulaire du développement national dans la nouvelle ère

>> Hô Chi Minh, un ami proche dont le souvenir vit à jamais dans le cœur des amis internationaux

Photo : Capture d'écran/CVN

Sous le titre "La grandeur morale de Hô Chi Minh continue de lutter", Resumen Latinoamericano a mis en avant Hô Chi Minh comme une figure clé dans la fondation de la République démocratique du Vietnam, ainsi qu'une figure politique, intellectuelle et idéologique dans la région.

Hô Chi Minh a proclamé l'indépendance du Vietnam, devenant le premier président du pays en 1945, a noté le site web hispanophone influent.

Bien qu’il soit décédé en 1969, six ans avant la fin de la guerre du Vietnam, le dirigeant vietnamien a laissé un grand héritage dans l’histoire du monde et dans la pensée collective de son peuple.

Après la victoire des combattants vietnamiens sur les troupes américaines, leurs chars portaient des banderoles avec le message : "Tu marches toujours avec nous, Oncle Hô".

Il a déclaré que Hô Chi Minh est considéré comme l'un des militants les plus lucides et les plus cohérents dans la lutte pour le socialisme, ainsi que comme l'un des innovateurs les plus sages dans ce domaine.

Bien que sa nation ait dû endurer de nombreuses atrocités contre sa population aux mains de l’armée américaine, le président a légué sa force au peuple vietnamien et a fait de la nation un représentant des luttes des pays en développement contre l’impérialisme.

Héros de la libération nationale

La lutte vietnamienne et l'héritage de Hô Chi Minh servent d'inspiration aux peuples qui souffrent de l'occupation forcée et de la violence militaire des empires, entraînant des bombes, des morts innocentes et des destructions, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

En 1990, à l'occasion du centenaire de sa naissance, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a reconnu le dirigeant vietnamien comme héros de la libération nationale et homme éminent de la culture de sa nation, a rappelé Resumen Latinoamericano.

Après avoir décerné cette reconnaissance, l'UNESCO a déclaré que le dirigeant vietnamien "est un symbole éminent de l'affirmation nationale, ayant consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale du peuple vietnamien, contribuant à la lutte commune des peuples pour la paix, l'indépendance, la démocratie et le progrès social", a-t-elle ajouté.

De même, les médias du monde entier ont placé Hô Chi Minh parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'histoire du monde du XXe siècle, en raison de son charisme de leader et d'homme d'État éminent, a-t-il conclu.

Symboles des luttes du tiers monde

Le même jour, le site argentin Movimiento Cultural Acercandonos publiait l’ouvrage "Hô Chi Minh, symbole des luttes du tiers-monde contre l’impérialisme, le colonialisme et l’exploitation".

Hô Chi Minh et le peuple vietnamien sont devenus des symboles des luttes du tiers monde contre l’impérialisme, le colonialisme et l’exploitation. Son nom se distingue parmi les grandes figures mondiales du prolétariat, bien au-delà des frontières de son pays, a-t-il souligné.

"La victoire vietnamienne contre les États-Unis a démontré qu'il était possible de vaincre l'impérialisme malgré l'énorme disparité des ressources. Partout dans le monde, d'importants contingents populaires se sont mobilisés en solidarité avec la révolution vietnamienne, et Hô Chi Minh a acquis un prestige international bien mérité. Il était un grand dirigeant de son parti et du prolétariat international. Hô Chi Minh et les communistes ont ouvert la voie ; les ouvriers et les paysans vietnamiens l'ont suivi jusqu'au bout", a souligné le média argentin.

VNA/CVN