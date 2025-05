De nombreuses activités commémoratives pour le 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh en France

L'ambassade du Vietnam et les représentations vietnamiennes en France, en coordination avec la communauté vietnamienne et les amis français, ont organisé une série d’activités significatives pour commémorer le 135 e anniversaire du Président Hô Chi Minh.

Photo : Thu Hà/CVN

Ces événements ont témoigné de l’affection profonde des Vietnamiens d’outre-mer ainsi que du respect sincère des amis français envers ce leader bien-aimé du peuple vietnamien.

Lundi 19 mai à Paris, l’ambassade du Vietnam en France a organisé une cérémonie d’offrande d’encens sur l’autel du Président Hô Chi Minh dans l’enceinte de l’ambassade, ainsi qu’un dépôt de gerbe devant son buste au parc Montreau, dans la ville de Montreuil. Devant le monument, l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, au nom de l’ensemble du personnel des représentations vietnamiennes en France, a souligné : "Devant ce buste, nous rendons hommage à un homme de conviction, de simplicité et de courage, dont l’héritage continue d’inspirer notre engagement pour la paix, la dignité humaine et la coopération entre les peuples".

De son côté, Yann Leroy, conseiller municipal de Montreuil, a prononcé un discours émouvant saluant les valeurs morales du Président Hô Chi Minh : "Hô Chi Minh est une source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Son engagement inébranlable pour la justice sociale, son dévouement à la cause de l’indépendance du Vietnam ont marqué l’Histoire. Dans un monde où les leaders politiques sont souvent marqués par un ego démesuré, Hô Chi Minh se distinguait par sa mesure et sa capacité à s’effacer pour faire avancer ses idées. Sa modestie devrait nous inspirer et servir de modèle".

Photo : Ngoc Hiêp/CVN

Accompagné du personnel de l’Ambassade, M. Leroy a visité l’Espace Hô Chi Minh au sein du Musée d’histoire vivante de Montreuil. Il a déclaré : "Hô Chi Minh s’est distingué par ses valeurs de liberté et de solidarité internationale. Et pour nous, aujourd’hui, c’est une inspiration non pas pour le passé, mais pour l’avenir. Pour les Montreuillois, c’est un exemple, un rappel constant que nous pouvons mieux vivre ensemble que vivre les uns contre les autres".

Auparavant, les commémorations avaient débuté le 16 mai par une visite intitulée "Retour aux Source" dans la ville de Sainte-Adresse, où Hô Chi Minh avait résidé et travaillé lors de son séjour en France. Lors de la cérémonie de dépôt de fleurs au Mémorial du Président Hô Chi Minh dans cette ville, l’Ambassadeur Dinh Toàn Thang a exprimé son émotion et son immense honneur de se réunir ici avec sa suite et les autorités locales pour rendre hommage au Grand Leader vietnamien. Il a souligné la signification particulière de ce retour aux sources : "Ayant consacré toute sa vie à son peuple et à sa nation, le Président Hô Chi Minh est un symbole éclatant de l’esprit et du courage du peuple vietnamien. Il fut non seulement un artisan de paix exceptionnel pour sa patrie, mais aussi un fervent combattant pour la libération des peuples du monde entier".

Photo : Ngoc Hiêp/CVN

Partageant cette émotion, Luc Lefèvre, adjoint au maire de Sainte-Adresse, a salué les progrès remarquables du Vietnam moderne, devenu aujourd’hui une puissance économique en Asie du Sud-Est, avec une population dynamique, bien formée et efficace de plus de 100 millions d’habitants.

Les chants et la musique dédiés à Hô Chi Minh

Dans la soirée du 18 mai, une cérémonie solennelle s’est tenue au Centre Culturel vietnamien en France, rassemblant de nombreux Viêt kiêu (Vietnamiens d'outre-mer) ainsi que des amis français. Lors de son discours, l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh a affirmé : "Dans le cœur de chaque Vietnamien, son image reste éternellement vivante. Cet événement est une occasion pour nous tous de rendre hommage à ses immenses contributions pour la libération nationale et l’unification du pays".

Photo : Thu Hà/CVN

Au cours de la cérémonie, un film documentaire sur Hô Chi Minh a été projeté, suivi d’un programme artistique intitulé "Souvenir de l’Oncle Hô", interprété par la chorale "Quê Huong", des étudiants et des artistes du Centre Culturel Vietnamien. Le point d’orgue de ce programme fut la présentation de deux œuvres musicales majeures : Canh khuya (Nuit paisible), poème de Hô Chi Minh mis en musique par Hoàng Vân, et Nguoi chiên si ây (Ce combattant-là), une œuvre de ce même compositeur récemment inscrite en avril 2025 par l’UNESCO au Registre de la Mémoire du monde. Ces performances ont suscité une profonde émotion, ravivant l’image de l’Oncle Hô à travers la poésie et la musique.

Partageant ses fortes émotions, le metteur en scène Tăng Thanh Son, directeur adjoint du Centre culturel vietnamien, a exprimé son amour et sa fierté infinie envers le Président : "À l’occasion de son anniversaire, nous promettons de nous dévouer pleinement à notre pays et à notre peuple. Nous, les enfants expatriés en mission, jurons de toujours tourner notre cœur vers la Patrie et d’accomplir notre devoir comme il l’a toujours espéré".

Photo : Thu Hà/CVN

De nombreux compatriotes vietnamiens, jeunes et anciens, ont exprimé leurs sentiments en faveur de Hô Chi Minh. Nguyên Van Bôn, un Viêt kiêu résidant en France depuis plus de 70 ans, a partagé sa reconnaissance et ses souvenirs marquants : "Il a insufflé à notre peuple un esprit d’unité et a fondé l’actuelle Union générale des Vietnamiens de France. Je me souviens de ses paroles en 1946 : +Chaque Vietnamien doit être un ambassadeur de sa nation, apprendre sérieusement pour contribuer au pays+".

Même les jeunes générations nées après la réunification du pays parlent du Président avec un profond respect. La jeune Hoàng Thi Hông Hà confie : "Bien que née après son décès, mes sentiments envers lui restent intacts, faits de fierté, de respect et de gratitude. Cette commémoration est un encouragement pour nous, les jeunes, à vivre mieux et à servir davantage notre pays, à l’image de ce qu’il a accompli".

Les activités marquant le 135ᵉ anniversaire du Président Hô Chi Minh en France ont profondément témoigné de l’amour du peuple vietnamien et du respect des amis internationaux envers ce grand dirigeant. Des propos sincères, des hommages émouvants - qu’ils viennent des responsables ou des citoyens, des autorités locales ou des chercheurs - montrent que l’image du Président vit non seulement dans le cœur de chaque Vietnamien, mais continue aussi d’inspirer les idéaux de paix, de solidarité et de progrès à travers le monde. Ces célébrations ont réaffirmé que l’héritage du Président Hô Chi Minh demeure un patrimoine universel, au service de la lutte pour l’indépendance, la liberté et le bonheur de l’humanité.

Thu Hà Nguyên/CVN