Photo : VNA/CVN

L'événement a rassemblé le personnel de l'ambassade et leurs familles, des représentants des associations vietnamiennes en Roumanie ainsi que des étudiants vietnamiens résidant dans le pays.

L'ambassadeur du Vietnam en Roumanie, Dô Duc Thành, son épouse et les délégués ont offert de l'encens en mémoire du Président Hô Chi Minh - héros de la libération nationale et homme de culture qui fut consacré toute sa vie à la lutte pour l'indépendance et le bonheur du peuple vietnamien.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur vietnamien Dô Duc Thành a fait un bilan des activités lancées en l'honneur du 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh en 2024 avant de présenter des documents et une collection de photos sur 17 lieux attachés à des activités de l'Oncle Hô lors de sa visite en Roumanie en 1957.

À cette occasion, il a appelé les cadres, fonctionnaires de l'ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne en Roumanie à étudier et suivre la pensée, l'exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh et à mettre en œuvre ses enseignements sur la promotion du rôle des Vietnamiens d'outre-mer et de la solidarité nationale. Il les a également exhortés à se préparer à une nouvelle ère, l'ère de l'essor national, et à s'orienter vers leur pays natal.

Dans le cadre de la cérémonie, les délégués ont visité une exposition de photos sur des activités du Président Hô Chi Minh lors de sa visite officielle en Roumanie en août 1957 et ont profité un documentaire sur sa vie, sa carrière et ses contributions à l'œuvre révolutionnaire du peuple vietnamien.

VNA/CVN