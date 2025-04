Le Vietnam et l'Algérie boostent leur relation d’amitié traditionnelle

Saluant des résultats de l’entretien entre les deux groupes parlementaires d'amitié, le vice-président de l'AN vietnamienne s’est déclaré convaincu que le président et les membres du groupe des des parlementaires d'amitié Algérie - Vietnam et le groupe des parlementaires Vietnam - Algérie continueront à promouvoir leur rôle de passerelles efficaces, contribuant à resserrer les relations de coopération entre les deux organes législatifs et à approfondir l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

A cette occasion, Nguyen Duc Hai, a demandé que les deux parties continuent de promouvoir les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, d'accroître l'échange d'informations et de partager leurs expériences en matière de travail législatif et de supervision.

De même, il a exhorté les deux parties de renforcer la coordination dans la supervision et l’encouragement à la mise en œuvre des accords de coopération signés ; soutenir les gouvernements, les localités, les entreprises et les populations des deux pays pour renforcer les échanges et la coopération ; continuer à renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein de l’Union interparlementaire (UIP) ainsi que dans d’autres forums parlementaires multilatéraux, contribuant ainsi à protéger les intérêts communs et à renforcer la voix de chaque pays sur la scène internationale.

Les deux parties promeuvent les échanges entre les groupes des parlementaires d'amitié, les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires des deux pays... contribuant à créer une base solide pour la coopération entre les organes législatifs et les deux peuples.

Soulignant que le Vietnam soutient et est prêt à servir de passerelle pour promouvoir le processus de transformation prochaine du Parlement algérien en observateur de l'AIPA, le vice-président de l'AN a demandé que l'AN et les parlementaires des deux parties exhortent activement le gouvernement à mettre en œuvre des propositions visant à renforcer les relations bilatérales.

En particulier, l’accent est mis sur les activités de promotion commerciale, la continuité à soutenir la coentreprise pétrolière et gazière entre le groupe national gazopétrolier du Vietnam (Petrovietnam - PVN) et Sonatrach Petroleum Corporation pour déployer avec succès et étendre progressivement l'échelle du projet Bir Seba - un symbole exemplaire de la coopération économique entre les deux pays. Le Vietnam est prêt à renforcer sa coopération avec l’Algérie dans les domaines de la transformation numérique, de l’énergie verte, de l’agriculture, etc, a-t-il insisté.

De son côté, le président du groupe des parlementaires d'amitié Algérie-Vietnam a exprimé son souhait de s'inspirer des expériences du Vietnam en matière de réforme des procédures administratives, de transformation numérique, d'agriculture verte, de pêche, etc.

Sur la base des résultats de l’entretien entre les deux groupes parlementaires d'amitié des deux pays, Salah Djegloul a émis son espoir que ces deux groupes continueront à échanger des expériences dans de nombreux autres domaines, à promouvoir la mise en œuvre réussie des plans de développement socio-économique pour apporter une vie prospère et heureuse aux habitants.

Enfin, le président du groupe des parlementaires d'amitié Algérie-Vietnam a affirmé que l'Algérie était toujours prête à être un pont pour les produits vietnamiens à accéder aux marchés nord-africains et africains où il existe une énorme demande de biens de consommation, de produits pharmaceutiques, de produits industriels, etc. Il a exprimé son espoir que le Vietnam servira de pont pour l’Algérie à accéder au marché de l’ASEAN.

