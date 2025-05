Vietnam - Chine

Cao Bang et le Guangxi renforcent leur coopération multisectorielle

Lors d'une réunion virtuelle tenue lundi 19 mai, Trinh Truong Huy, vice-président du Comité populaire provincial de Cao Bang, a suggéré que les deux localités poursuivent leurs échanges, maintiennent des contacts et des réunions réguliers, intensifient la coopération entre les organisations locales du Parti communiste du Vietnam (PCV) et celles du Parti communiste chinois (PCC), ainsi qu’entre les zones frontalières, et renforcent les activités d’échanges entre les peuples.

Il a également recommandé d’accélérer la mise en œuvre du modèle de "poste frontalier intelligent" afin de faciliter et d’améliorer l’efficacité du dédouanement des marchandises ; de poursuivre les études et échanges portant sur la coopération multisectorielle ; de collaborer dans la réception et le transfert de technologies, ainsi que dans l’application des hautes technologies à la culture fruitière ; et de promouvoir les produits industriels et agricoles des deux parties.

Le vice-président de la région autonome Zhuang du Guangxi, Liao Pinhu, a exprimé l’espoir que les deux localités accéléreraient la mise en œuvre des initiatives convenues et renforceraient leur coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, des sciences et des technologies, des transports, du commerce électronique, de l’économie numérique, de la connectivité numérique et de l’intelligence artificielle.

Depuis le début de l’année 2025, la province de Cao Bang et la région autonome Zhuang du Guangxi ont organisé 27 échanges de délégations. Cao Bang a signé 12 documents et accords internationaux avec des partenaires. Par ailleurs, diverses activités diplomatiques et échanges d’amitié entre les habitants et les organisations sociopolitiques des deux parties ont été maintenus et menés de manière concrète et efficace.

VNA/CVN