Le vice-PM Bùi Thanh Son reçoit le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO

Photo : Hai Minh/CVN

Bùi Thanh Son a salué l'accompagnement de Lazare pour la préservation et la valorisation du patrimoine au Vietnam et s'est réjoui des résultats concrets obtenus depuis sa première visite en 2023.

Le vice-Premier ministre a souligné l'importance de la visite du secrétaire général Tô Lâm à l'UNESCO en 2024, réaffirmant l'engagement du Vietnam dans la mise en œuvre des Conventions de l'UNESCO et la volonté de faire de la culture un moteur du développement rapide et durable du pays.

Selon lui, dans la nouvelle ère, le Vietnam se concentre sur "quatre percées stratégiques", dans lesquelles le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique sont identifiés comme les principales forces motrices pour promouvoir la modernisation nationale, l'intégration internationale et le développement socio-économique rapide et durable. Cet esprit est cohérent avec l'orientation de l'UNESCO visant à intégrer la science et la culture dans les stratégies mondiales de développement.

Il a exprimé le souhait que le Centre du patrimoine mondial continue de soutenir le Vietnam pour assurer l'harmonie entre la conservation et le développement des sites du patrimoine mondial.

Impressionné par les efforts du Vietnam, Lazare Eloundou Assomo a salué l'initiative d'organiser un colloque international sur les approches communautaires de la préservation du patrimoine mondial prévu le 21 mai. Il a réaffirmé le soutien du Centre à la gestion, à la conservation et à l'examen positif des futurs dossiers de candidature du Vietnam.

Il a affirmé que le Centre du patrimoine mondial continuerait d'accompagner le Vietnam dans la préservation et la mise en valeur de ses sites classés. Il a également assuré un examen favorable des nouveaux dossiers de candidature proposés par le Vietnam, tels que Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac ; Oc Eo - Ba Thê ; la citadelle de Cô Loa ; les tunnels de Cu Chi ; ou encore la grotte de Con Moong.

À cette occasion, Bùi Thanh Son a remis à Lazare Eloundou Assomo l'insigne "Pour la cause de la diplomatie vietnamienne".

Le même jour, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO, Nguyên Minh Vu, a travaillé avec Lazare Eloundou Assomo pour promouvoir l'orientation de la coopération stratégique entre le Vietnam et l'UNESCO dans la nouvelle période.

VNA/CVN