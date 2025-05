Accélérer les investissements publics pour relancer la croissance

Photo : VNA/CVN

Face à une reprise économique mondiale incertaine et à des difficultés persistantes dans les moteurs de croissance traditionnels tels que la consommation et les exportations, le Vietnam met l'accent sur l'investissement public pour dynamiser son économie.

Le chef du gouvernement a rappelé la nécessité de revitaliser les moteurs de croissance existants tout en développant de nouveaux leviers tels que la science, la technologie et l'innovation. Cependant, il a insisté sur le rôle crucial de l'investissement public pour stimuler l'investissement privé et mobiliser toutes les ressources disponibles pour le développement.

Proposer des solutions adaptées

Le dirigeant a exhorté les responsables à tous les niveaux à identifier et à éliminer les obstacles institutionnels. Il a demandé au ministère des Finances d'évaluer les performances des ministères et des localités en matière de décaissement et de traiter sévèrement des violations.

Le Premier ministre a ordonné la mise en place d'outils et de mesures réguliers et l'envoie des équipes de travail gouvernementales pour évaluer la situation sur le terrain et proposer des solutions adaptées. Il a insisté sur la nécessité d'une plus grande responsabilisation et d'une action décisive à tous les niveaux pour accélérer le décaissement.

Pham Minh Chinh a conclu en demandant aux participants à la conférence d'être francs dans leurs interventions, afin de tirer des leçons et de proposer des mesures concrètes pour accélérer les décaissements d'investissements publics, considérés comme essentiels pour soutenir la croissance économique du Vietnam en 2025.

Selon les données du ministère des Finances, sur un budget d'investissement public total de plus de 829.000 milliards de dôngs (31,93 milliards de dollars) pour 2025, près de 826.000 milliards ont été alloués. Cependant, au 30 avril 2025, seuls plus de 128.000 milliards de dôgs avaient été décaissés, représentant un taux national de 15,56%.

VNA/CVN