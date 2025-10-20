Célébration de la Journée des femmes vietnamiennes en Belgique

En cette douce saison automnale, la communauté des femmes vietnamiennes en Belgique, vêtues de leur tunique traditionnelle, s'est réunie à Bruxelles pour célébrer la Journée des femmes vietnamiennes du 20 octobre, marquant également le 95 e anniversaire de la fondation de l'Union des femmes vietnamiennes - une occasion dédiée à honorer la beauté, la force et l'âme des femmes du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L'événement, organisé le 19 octobre à Bruxelles par l'Association des femmes – Union générale des Vietnamiens de Belgique (UGVB) en coopération avec le Club du patrimoine de l'ao dài vietnamien en Belgique.

Placée sous le thème "Automne de la paix", la cérémonie a célébré la beauté et la résilience des femmes vietnamiennes, tout en mettant en lumière les moments marquants de l'histoire nationale - cinquante ans de réunification, quatre-vingts ans d'édification et de développement dans la paix et l'indépendance.

Les participantes, venues de différentes villes belges, ont partagé ce moment avec des amis locaux.

Le président de l'UGVB, Huynh Công My, a salué la contribution majeure des femmes vietnamiennes à la nation, soulignant qu'elles continuent de s'affirmer dans tous les domaines.

La soirée fut animée par des chants, des danses et un défilé d'ao dài traditionnels. Un concours de préparation du pho, réunissant des étudiants vietnamiens en Belgique, a ajouté une touche conviviale à la fête, illustrant la richesse de la culture vietnamienne et l'esprit de solidarité qui unit la diaspora.

VNA/CVN