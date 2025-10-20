La femme vietnamienne dans la nouvelle ère - véritable moteur du développement

Le 20 octobre 1930, l’Union des femmes vietnamiennes a été officiellement créée. Le 15 octobre 2010, le Secrétariat a publié l'annonce n° 382/TB-TW reconnaissant la Journée des femmes vietnamiennes le 20 octobre, reflétant l’attention portée par le Parti au rôle des femmes et des organisations féminines dans la révolution du pays.

Photo : VNA/CVN

Chaque année, le 20 octobre est l’occasion pour toute la société de célébrer les importantes contributions des femmes vietnamiennes à la famille, à la communauté et à la nation. Cette année, cette journée significative coïncide avec le 95e anniversaire de la fondation de l’Union des femmes vietnamiennes, marquant un parcours glorieux, affirmant la position, le rôle et l’aspiration des femmes vietnamiennes dans la construction et la défense de la Patrie.

Les contributions importantes des femmes vietnamiennes dans divers domaines

Dès les premiers jours de la création de l’Union des femmes vietnamiennes, notre Parti a identifié les femmes comme une force essentielle pour la révolution, la construction du Parti et la défense de la Patrie.

À l'heure de la rénovation puis de l’intégration internationale, les femmes vietnamiennes contribuent de plus en plus dans tous les domaines. Leurs réussites dans divers secteurs valorisent la nation.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine politique, de plus en plus de femmes participent aux postes de direction et de gestion dans le système politique. Le taux de femmes députées à l’Assemblée nationale et de femmes dirigeantes augmente continuellement, reflétant leur maturité intellectuelle, leur courage et leur rôle croissant dans la définition des orientations et politiques nationales.

Selon le rapport du ministère de l’Intérieur, au 31 décembre 2023, parmi 30 ministères et agences gouvernementales, 14 ont des femmes à leur tête, soit 46,67%. Le taux de femmes dirigeantes parmi tous les dirigeants principaux est de 14,29% (18 sur 126).

Au cours de la XIVe législature, il y avait 132 femmes députées (26,88%). Durant la XVe législature, ce nombre a augmenté à 151 (30,26%), dont 36 femmes députées à temps plein au niveau central, soit 28,8% des 125 députés à temps plein.

La politique juste du Parti et de l’État en faveur de l’égalité des sexes

Dans le développement économique, les femmes représentent plus de la moitié de la main-d’œuvre. Au premier trimestre 2025, leur taux de participation au marché du travail était de 62,4 %. Elles sont présentes dans tous les secteurs, de l’agriculture à l’industrie, aux services et aux hautes technologies. De nombreuses femmes entrepreneures, scientifiques, ingénieures et gestionnaires sont devenues des modèles exemplaires, contribuant à l’essor international du Vietnam. Le mouvement entrepreneurial innovant chez les femmes se développe fortement, témoignant de leur intelligence, de leur courage et de leur créativité à l’ère numérique.

Les femmes vietnamiennes affirment aujourd’hui leur rôle important dans le développement scientifique et technologique national. Elles sont non seulement des chercheuses et enseignantes dévouées dans les instituts et universités, mais aussi des pionnières dans des domaines de pointe comme l’intelligence artificielle, la biotechnologie, les nouveaux matériaux, les énergies renouvelables et la médecine moderne. Plusieurs scientifiques féminines ont été honorées par des prix prestigieux tels que le Prix Kovalevskaïa, le Prix L’Oréal -UNESCO pour les Femmes et la science, ou le Prix des femmes vietnamiennes, témoignant de leur intelligence, courage et aspiration à contribuer à la société.

Photo : VNA/CVN

Le Prix Kovalevskaïa 2024 a été décerné à deux scientifiques féminines : le Professeur associé Nguyên Minh Tân, directrice de l’Institut de recherche et de développement des Composés naturels appliqués, Université des sciences et des technologies de Hanoï, et la Professeure associée Dang Thi My Dung, vice-directrice de l’Institut des nanotechnologies, Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, pour leurs résultats remarquables obtenus en recherche et application pratique.

Dans les domaines culturel et éducatif, les femmes jouent un rôle clé dans l’enrichissement des connaissances, la formation de la personnalité, la diffusion des valeurs culturelles traditionnelles et la construction d’une famille vietnamienne prospère, avancée et heureuse. Les femmes enseignantes, chercheuses et artistes contribuent à élever le niveau intellectuel du peuple et à affirmer la créativité féminine dans la vie spirituelle de la société.

Lors de la remise du Prix des Femmes vietnamiennes 2025, parmi les 12 lauréates, cinq ont été remarquées dans le domaine de la recherche scientifique, ce qui reflète non seulement l’attention des autorités aux sciences et technologies, mais aussi la force intellectuelle et créative des femmes vietnamiennes dans la recherche.

Photo : VNA/CVN

Le Prix des Femmes vietnamiennes, organisé chaque année depuis 2002 par l’Union des femmes vietnamiennes, distingue les collectifs et les femmes ayant réalisé des accomplissements remarquables dans de nombreux domaines : économie, éducation, santé, agriculture, recherche scientifique, administration publique, sécurité, défense, arts, culture, sports, etc. À ce jour, 107 collectifs et 206 femmes ont été récompensés.

Les femmes vietnamiennes laissent également leur empreinte sur la scène internationale. De nombreuses diplomates, scientifiques, sportives et artistes féminines contribuent ainsi à promouvoir l’image du pays et à renforcer la réputation du Vietnam au sein de la communauté internationale. Leur présence dans les forums régionaux et mondiaux illustre l’intégration dynamique et confiante du Vietnam.

Construire l’image de la femme vietnamienne dans la nouvelle ère

Lors de la cérémonie célébrant le 95e anniversaire de l’Union des femmes vietnamiennes tenue le 2 octobre à Hanoï, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le Parti et l’État poursuivaient une politique de promotion de l’égalité des sexes, élargissant les opportunités pour les femmes de participer au leadership, à la gestion, à l’entrepreneuriat, aux sciences et technologies. Ils travaillent aussi à perfectionner les politiques sociales, à protéger les femmes et enfants, à lutter contre la violence domestique, la violence basée sur le genre et les agressions en ligne, tout en assurant l’éducation préscolaire, la santé reproductive et un environnement culturel sain et sûr.

Le secrétaire général a précisé que construire l’image de la femme vietnamienne de la nouvelle ère, c’est forger une femme patriote, autonome, courageuse, humaine, intelligente, créative, responsable, numérique et écologique. Il a aussi demandé une percée dans la transformation numérique des femmes, avec le mouvement "Chaque femme, une compétence numérique de base ; chaque organisation féminine, un service numérique utile". Chaque province devrait développer au moins un projet ou coopérative dirigé par des femmes.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a affirmé que d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045, les femmes vietnamiennes deviendront une force révolutionnaire, un moteur de développement, un pilier du bonheur familial.

À l’ère numérique, les femmes vietnamiennes font face à de grandes opportunités mais aussi des défis. Pour devenir un véritable moteur de développement, elles doivent continuellement améliorer leurs compétences numériques et leur intégration au monde, tout en préservant et valorisant les valeurs culturelles et les qualités nobles des femmes vietnamiennes.

La célébration de la Journée des femmes vietnamiennes, le 20 octobre, et du 95e anniversaire de l’Union des femmes vietnamiennes constitue une occasion pour l’ensemble de la société de glorifier les contributions des femmes et de réaffirmer la volonté de bâtir l’image de la femme vietnamienne dans la nouvelle ère - non seulement pilier solide de la famille, mais aussi force motrice essentielle du développement rapide et durable du pays.

VNA/CVN